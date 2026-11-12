Đặt người khuyết tật vào vị trí trung tâm của các chính sách an sinh dài hạn

Người khuyết tật chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với điều kiện sức khỏe.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Tây Ninh đang tập trung các nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội, lấy chất lượng cuộc sống và khả năng tự chủ của người khuyết tật làm thước đo hiệu quả cho các chính sách phát triển.

Điểm tựa sinh kế

Những định hướng lớn mang tính chiến lược của tỉnh Tây Ninh đã và đang được hiện thực hóa thành các mô hình thiết thực, lan tỏa đến tận từng khu phố, ấp. Trong đó, chương trình hỗ trợ vốn sinh kế không tính lãi do Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Tây Ninh thực hiện là điểm tựa vững chắc, giúp người khuyết tật vượt qua rào cản vươn lên làm chủ cuộc đời.

Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là chương trình có tính nhân văn sâu sắc, được Hội khởi xướng và duy trì liên tục từ năm 2019, hướng đến mục tiêu trọng tâm là cung cấp kịp thời nguồn vốn ban đầu để hội viên người khuyết tật có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, buôn bán nhỏ, chăn nuôi, từng bước tự lực nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đến nay, chương trình đã đạt được kết quả vượt trội, hỗ trợ cho hơn 1.000 lượt hội viên vay vốn với tổng kinh phí huy động vượt mốc 7 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được vận động 100% từ sự chung tay, đóng góp của các nhà hảo tâm và cộng đồng doanh nghiệp. Toàn bộ các khoản vay đều không tính lãi suất, thời gian hoàn trả linh hoạt từ 12-24 tháng tùy theo sức khỏe, điều kiện và phương án sản xuất của từng gia đình hội viên.

Nhờ tinh thần trách nhiệm cao và sự khích lệ kịp thời, tỷ lệ hoàn trả vốn đạt mức ấn tượng, tới 99%. Theo ông Nguyễn Văn Quá, các trường hợp không thể hoàn trả vốn rất ít, chủ yếu rơi vào những hoàn cảnh bất khả kháng như người vay không may qua đời hoặc gia đình gặp biến cố tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo. Nguồn vốn thu hồi được tiếp tục quay vòng luân chuyển, mở ra cơ hội thoát nghèo cho các hội viên tiếp theo.

Nguồn vốn sinh kế tiếp thêm động lực để người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.

Riêng trong năm 2026, Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Tây Ninh đã tổ chức 4 đợt giao dịch hỗ trợ vốn tại các địa phương với tổng số tiền giải ngân gần 1,5 tỷ đồng. Hội còn vận động xây dựng và trao tặng 7 căn nhà tình thương cho các hội viên có khó khăn về nhà, trị giá hỗ trợ mỗi căn trên 100 triệu đồng. Sự hỗ trợ thiết thực này đã tiếp thêm niềm tin và động lực mạnh mẽ cho nhiều người khuyết tật.

Anh Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Dương Minh Châu bày tỏ, là một người khuyết tật, anh thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, tự ti của các hội viên trong thực tế cuộc sống. Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Dương Minh Châu hiện có 35 hội viên, đa số hoàn cảnh đều rất khó khăn. Nhiều người bị hạn chế về khả năng vận động, khó tìm kiếm việc làm ổn định và đặc biệt là không có vốn để mở lối đi riêng.

Việc tiếp cận nguồn vốn sinh kế không tính lãi đã giúp các hội viên có số tiền cần thiết để mua sắm phương tiện di chuyển, nhập hàng buôn bán nhỏ, chăn nuôi gia cầm hay bán vé số... phù hợp với thể trạng. Sự hỗ trợ thiết thực này giúp họ tự tạo việc làm, chủ động nguồn thu nhập, không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động

Từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho thấy, sự chăm lo dành cho người khuyết tật không chỉ dừng lại ở các hoạt động thăm hỏi, tặng quà hay cứu trợ mang tính thời điểm. Toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tây Ninh đang đặt người khuyết tật vào vị trí trung tâm của các chính sách an sinh dài hạn, xem việc bảo đảm quyền và tạo cơ hội phát triển cho họ là nhiệm vụ thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nền tảng xây dựng một xã hội tiến bộ, bao trùm.

Người khuyết tật được hướng dẫn các thủ tục tiếp nhận vốn vay không tính lãi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến nêu rõ, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là chăm lo, bảo đảm quyền và tạo cơ hội phát triển cho người khuyết tật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể hiện rõ nét tính nhân văn và sự ưu việt của chế độ.

Các cấp, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi để người khuyết tật phát huy tối đa năng lực, xây dựng tinh thần tự chủ, tự tin, tích cực tham gia và đóng góp cho cộng đồng. Sự chuyển dịch tư duy này đánh dấu một bước tiến quan trọng: chuyển từ “chăm sóc, trợ giúp” mang tính thụ động sang “bảo đảm quyền bình đẳng, ưu tiên cơ hội hòa nhập và phát triển”.

Trong đó, thước đo hiệu quả của mọi chính sách an sinh xã hội được xác định rõ ràng là phải lấy sự tham gia thực tế, khả năng hòa nhập và chất lượng cuộc sống của chính người khuyết tật làm chuẩn mực đánh giá hàng đầu. Việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Mục tiêu đặt ra là tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động trong toàn xã hội, xóa bỏ hoàn toàn định kiến, kỳ thị, xây dựng môi trường tôn trọng, nhân ái, sẻ chia để người khuyết tật có thêm động lực vươn lên.

Bám sát lộ trình phát triển đến năm 2030, Tây Ninh quyết tâm bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. Tỉnh ưu tiên chăm lo cho những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự bảo đảm cuộc sống. Các ngành chức năng mở rộng tối đa cơ hội học tập, lao động, khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh để người khuyết tật có điều kiện phát huy năng lực, tự lập kinh tế và thụ hưởng bình đẳng thành quả phát triển chung. Tỉnh cũng đặt ra chỉ tiêu bảo đảm sự tham gia phù hợp của người khuyết tật vào các cơ quan dân cử, khẳng định vị thế và tiếng nói của người khuyết tật trong đời sống chính trị - xã hội.

Trong lĩnh vực y tế và giáo dục, Tây Ninh chú trọng thực hiện giải pháp căn cơ ngay từ giai đoạn đầu đời. Mục tiêu đến năm 2030, tất cả trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi đều được sàng lọc, phát hiện sớm các khuyết tật bẩm sinh và rối loạn phát triển để can thiệp y tế kịp thời. Trẻ em và người khuyết tật được tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và trang bị các dụng cụ trợ giúp phù hợp với từng dạng tật. Về giáo dục, tỉnh bảo đảm cho trẻ em khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục hòa nhập có chất lượng, giúp các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn kỹ năng sống.

Tây Ninh yêu cầu các công trình giao thông, xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo công cộng đều phải thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn tiếp cận cho người khuyết tật. Người khuyết tật được trợ giúp pháp lý miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi khi sử dụng các dịch vụ công và ứng dụng công nghệ thông tin. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Tây Ninh hướng đến xây dựng một hệ thống an sinh xã hội hoàn chỉnh, bao trùm, bình đẳng và hòa nhập. Khi đó, người khuyết tật sẽ được bảo đảm các điều kiện phát triển toàn diện, có năng lực sống độc lập, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.