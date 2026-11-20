Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chều 19/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Tham dự chương trình có 70 nhà giáo tiêu biểu và 31 đại biểu Quốc hội đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, đại diện cho các cấp học từ mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và đại học.

Đặt người học ở vị trí trung tâm

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xét chọn, tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2017 đến nay, tổng cộng 2.206 nhà giáo tiêu biểu đã được Bộ tôn vinh.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước, chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài phục vụ sự phát triển của đất nước.

Trên cơ sở những định hướng tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Thủ tướng đề cập 5 nội dung trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Trong đó, giáo dục cần thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, giúp người học hình thành tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Bên cạnh trang bị kiến thức, kỹ năng số, ngoại ngữ và năng lực công nghệ, giáo dục phải chú trọng bồi đắp đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực. Theo đó, các cơ sở giáo dục cần tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, sở trường; khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực học tập, hướng tới môi trường giáo dục thực chất.

Một trong những yêu cầu quan trọng là tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong giáo dục.

Đồng thời, cần thúc đẩy liên kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp; gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Thủ tướng cũng đề cập yêu cầu bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người dân ở mọi vùng miền, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện để nhà giáo yên tâm công tác

Cùng với những định hướng đổi mới giáo dục, Chính phủ đang triển khai nhiều chính sách nhằm cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Thủ tướng cho biết Chính phủ đang phấn đấu thực hiện miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029, sớm hơn một năm so với mốc thời gian được nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Chính phủ cũng đang trình Quốc hội xem xét chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bao gồm cả cơ sở công lập và tư thục.

Bên cạnh đó, Chính phủ đang báo cáo để trình Quốc hội xem xét chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục.

Đối với đội ngũ nhà giáo, việc hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ, nâng cao trình độ chuyên môn và bảo đảm sự công bằng giữa các loại hình giáo dục tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ cần quan tâm.

Từ thực tiễn giảng dạy, tại sự kiện, các nhà giáo đã đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến điều kiện công tác, ứng dụng công nghệ và cơ chế phát triển giáo dục.

Tiếp nhận các kiến nghị, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, những nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ sẽ được triển khai ngay trong tháng 11/2026; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các thầy cô yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.