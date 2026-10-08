Đất nền Lâm Đồng sôi động, bất động sản nghỉ dưỡng đìu hiu

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2026 trên địa bàn tỉnh.

Về tình hình giao dịch bất động sản, trong quý vừa qua, đất nền vẫn là phân khúc mua bán sôi động nhất tại Lâm Đồng, với 7.103 giao dịch, tổng giá trị giao dịch 6.180 tỷ đồng. Bình quân, mỗi giao dịch đất nền có giá khoảng 870 triệu đồng.

Nhà ở riêng lẻ có 51 giao dịch, với tổng giá trị 133,5 tỷ đồng. Trong khi đó, căn hộ chung cư chỉ có 19 giao dịch, với giá bình quân 2,2 tỷ đồng/căn.

Đất nền là loại hình bất động sản có giao dịch sôi động nhất tại Lâm Đồng trong ba tháng qua. Ảnh: Anh Phương

Đối với bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường khá ảm đạm khi trong cả quý chỉ ghi nhận 5 căn hộ du lịch và 3 biệt thự du lịch được giao dịch, với tổng giá trị khoảng 46,6 tỷ đồng.

Đánh giá thị trường bất động sản trong quý III, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho rằng thị trường tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng sốt giá, phát triển nóng hoặc hình thành bong bóng bất động sản.

Về kết quả thực hiện gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, tính đến cuối tháng 8/2026, tổng doanh số giải ngân từ đầu chương trình đạt 39,69 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay NƠXH đạt 33,6 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm. Có 102 người vay đang còn dư nợ. Trong số này, 24 người vay dưới 35 tuổi được giải ngân tổng cộng 8,42 tỷ đồng, với dư nợ 7,18 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 2 dự án NƠXH đủ điều kiện tiếp cận gói tín dụng 145.000 tỷ đồng, gồm dự án NƠXH cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội và dự án NƠXH Khu công nghiệp Hàm Kiệm.

Đối với Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hoàn thành 821 căn. Trong năm nay, dự kiến hoàn thành xây dựng 2.545 căn.