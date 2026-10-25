Đất nền Đà Nẵng khan nguồn cung, giá thứ cấp tiếp tục chịu áp lực giảm

Đất nền mới chỉ chiếm 4% nguồn cung

DKRA Consulting, thuộc DKRA Group vừa công bố Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP. Đà Nẵng quý III/2026.

Theo đó, trong quý III/2026, nguồn cung sơ cấp đất nền tại TP. Đà Nẵng đạt 1.547 nền, đến từ 17 dự án, tương đương quý trước. Tuy nhiên, nguồn cung mới tiếp tục khan hiếm, chỉ chiếm khoảng 4% tổng nguồn cung sơ cấp. Phường Hải Vân dẫn đầu về tỷ trọng nguồn cung với 37,2%, tiếp đến là phường Điện Bàn Đông với 36,6% và phường Hội An Tây với 12,2%. Sức cầu chung vẫn ở mức thấp. Lượng tiêu thụ chỉ đạt khoảng 4% tổng nguồn cung sơ cấp, giảm khoảng 16% so với quý trước.

Theo DKRA Consulting, tâm lý thận trọng của người mua trước áp lực lãi suất là nguyên nhân chủ yếu khiến lượng tiêu thụ đất nền duy trì ở mức thấp. Mặt bằng giá sơ cấp đất nền trong quý III/2026 giảm khoảng 7% so với quý trước. Các chủ đầu tư tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ thanh toán nhằm cải thiện thanh khoản.

Ở thị trường thứ cấp, giá giảm trung bình khoảng 3% so với quý trước khi một bộ phận nhà đầu tư chủ động điều chỉnh giá bán để thu hồi dòng tiền.

Giá đất nền sơ cấp cao nhất 61,6 triệu đồng/m2

Theo DKRA Consulting, giá bán sơ cấp tại phường Hội An Đông dao động 45,6 - 61,6 triệu đồng/m2. Tại phường Hội An Tây, giá từ 29,3 - 47 triệu đồng/m2, còn phường Điện Bàn Đông ghi nhận mức 17,4 - 26 triệu đồng/m2. Bước sang quý IV/2026, nguồn cung mới đất nền được dự báo tiếp tục khan hiếm, dao động khoảng 50 - 100 sản phẩm. Mặt bằng giá sơ cấp dự kiến không có nhiều biến động so với quý III và tiếp tục neo cao do tác động của chi phí đầu vào.

Trong khi đó, giá thứ cấp được dự báo tiếp tục điều chỉnh giảm. Áp lực lãi vay và nhu cầu thu hồi vốn có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư chấp nhận giảm giá để gia tăng khả năng thanh khoản.

Đối với phân khúc căn hộ, nguồn cung sơ cấp trong quý III/2026 đạt 4.385 căn từ 20 dự án, giảm 14% so với quý trước. Nguồn cung mới cũng giảm xấp xỉ 40% so với quý II khi các chủ đầu tư tiếp tục thận trọng trong việc đưa sản phẩm ra thị trường trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Căn hộ hạng B tiếp tục dẫn dắt thị trường, chiếm 46% tổng nguồn cung và 68% lượng tiêu thụ sơ cấp. Thanh khoản trong quý đạt 2.099 căn, giảm 25% so với quý trước và 24% so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án mới mở bán với mức giá trung bình 60 - 70 triệu đồng/m2.

Phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục là tâm điểm của thị trường căn hộ Đà Nẵng, đóng góp 40% nguồn cung và 43% tổng lượng giao dịch toàn thành phố. Mặt bằng giá sơ cấp nhìn chung ổn định, đi kèm các chính sách ưu đãi nhằm kích cầu. Trong khi đó, giá thứ cấp giảm khoảng 3% - 5% trước áp lực dòng tiền, đặc biệt đối với nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính.

Trong quý IV/2026, DKRA Consulting dự báo nguồn cung căn hộ mới sẽ giảm khoảng 500 - 1.000 căn so với quý III. Nguồn cung chủ yếu tập trung tại phường Ngũ Hành Sơn, phường Hải Châu và phường Sơn Trà.

Căn hộ hạng A và hạng B được dự báo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn khi phần lớn nguồn cung mới vẫn được định vị ở phân khúc trung và cao cấp.

Giá sơ cấp neo cao, thị trường thứ cấp chịu áp lực giảm

Theo DKRA Consulting, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao và tín dụng được kiểm soát, sức cầu căn hộ có thể chưa cải thiện rõ nét trong những tháng cuối năm. Giá sơ cấp được dự báo tiếp tục neo ở mức cao trong quý IV/2026 do chi phí đầu vào tăng cao.

Ngược lại, giá căn hộ thứ cấp được dự báo duy trì xu hướng giảm khi mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, tiếp tục tạo áp lực lên dòng tiền của nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính.