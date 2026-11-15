Đạt mục tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2026

Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của chương trình EPS của Trung tâm Lao động ngoài nước. (Ảnh MINH DUY)

Duy trì tăng trưởng thị trường lao động ngoài nước

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, qua 10 tháng năm 2026, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 114.276 lao động, đạt 102,03 % kế hoạch năm.

Như vậy, con số này đã giúp vượt qua mục tiêu đặt ra với lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của năm 2026 là 112.000 người.

Trong số các thị trường tiếp nhận, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu với 50.473 lao động; đứng thứ 2 là thị trường Nhật Bản với 45.658 lao động, đứng thứ 3 là thị trường Hàn Quốc với 7.609 lao động. Tiếp đó là thị trường Trung Quốc, Singapore, Hy Lạp, Nga và các thị trường khác.

Riêng trong tháng 10/2026, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 12.275 lao động, với 4.234 lao động nữ.

Chia sẻ tại một hội nghị gần đây, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng Phòng Pháp chế-Kiểm tra (Cục Quản lý lao động ngoài nước), cho hay, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương này góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế. Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư đặt yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, giảm chi phí, tăng cường quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, với định hướng “Phát triển thị trường lao động ngoài nước theo hướng chất lượng cao, bền vững và lấy người lao động làm trung tâm”, thời gian qua, hoạt động này được duy trì ổn định và từng bước phát triển cả quy mô, thị trường và ngành nghề.

Hiện nay, khoảng 900.000 lao động nước ta đang làm việc tại nước ngoài, ở 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, có ba thị trường tiếp nhận lao động chủ lực của Việt Nam là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc.

Theo đánh giá của Cục Quản lý lao động ngoài nước, kể từ khi Luật số 69/2020/QH14 - Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 - có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đến nay, công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã có sự phục hồi mạnh sau đại dịch Covid-19, đồng thời duy trì tăng trưởng. Công tác này cũng lập được mức tăng trưởng cao mới, tiếp tục vượt kế hoạch đề ra, hướng tới thị trường thu nhập cao và chuyển trọng tâm sang chất lượng, bền vững.

Số liệu lao động xuất cảnh từ khi Luật số 69/2020/QH14 có hiệu lực (1/1/2022) đến nay. (Nguồn Cục Quản lý lao động ngoài nước)

Ông Nguyễn Thanh Tùng nhận định, nhìn chung, đây là kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, cũng như chính sách tiếp nhận của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thường xuyên điều chỉnh.

Giữ vững, phát triển thị trường trọng điểm và truyền thống

Cũng theo đại diện của Phòng Pháp chế-Kiểm tra (Cục Quản lý lao động ngoài nước), ba thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc giữ vai trò chủ lực (chiếm khoảng 95% số lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài và khoảng 91% số lao động Việt Nam xuất cảnh trong 6 tháng đầu 2026). Đây là các thị trường có hệ thống tiếp nhận tương đối ổn định, nhu cầu thường xuyên và phù hợp với nhiều nhóm lao động Việt Nam.

Một định hướng xuyên suốt về công tác quản lý lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài hiện nay là tiếp cận, mở rộng các thị trường chất lượng cao. Cụ thể như: Mở rộng sang thị trường có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt, nhu cầu ổn định. Cơ quan quản lý Nhà nước đang đàm phán/hoàn thiện các thỏa thuận với Canada (bang Saskatchewan), Đức (bang Thüringen), Nga…; nghiên cứu mở rộng sang một số thị trường khác tại châu Âu như Áo, Slovakia, Phần Lan, Pháp...

Ngoài ra, cũng cần chú trọng công tác bảo vệ quyền lợi - lấy người lao động làm trung tâm. Với thông điệp "Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là chính sách về việc làm và phát triển nguồn nhân lực", phải đặt người lao động, kỹ năng và hiệu quả lâu dài ở vị trí cốt yếu.