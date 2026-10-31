Đặt mục tiêu đưa hàng Việt chiếm trên 80% tại siêu thị, trung tâm thương mại

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 13.500 - 14.000 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị, trung tâm thương mại duy trì trên 80%. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới phát triển hệ sinh thái hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước.

Chương trình đặt mục tiêu hình thành các thương hiệu hàng Việt mạnh, được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng “02 con số” của nền kinh tế.

Về phát triển thị trường nội địa, Chương trình phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 14 - 15%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, đến năm 2030 đạt khoảng 13.500 - 14.000 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ hàng Việt Nam tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước được duy trì trên 80%, tại các kênh thương mại truyền thống đạt trên 60%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu thị trường nội địa của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam phấn đấu đạt bình quân 12 - 15%/năm.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và phân phối hiện đại, Chương trình đặt mục tiêu có trên 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử; phấn đấu 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh số thương mại điện tử được đặt mục tiêu đạt 23 - 25%/năm, đưa doanh số lĩnh vực này lên khoảng 93 - 97 tỷ USD vào năm 2030, chiếm 18 - 19% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Chương trình cũng phấn đấu hình thành ít nhất 5 gian hàng số chuyên ngành hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử lớn.

Để thực hiện các mục tiêu, Chương trình đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào truyền thông quốc gia về hàng Việt; phát triển kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử; xây dựng hệ sinh thái “Hàng Việt vì người Việt”; kích cầu tiêu dùng và đa dạng hóa hình thức mua sắm.

Bên cạnh đó, các giải pháp còn hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoàn thiện thể chế, chính sách.

Trong đó, việc xây dựng bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” thống nhất trên toàn quốc, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc và vận hành Nền tảng số hàng Việt Nam được xác định là những nội dung quan trọng. Nền tảng này sẽ kết nối, liên thông và xác thực dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, kết quả đánh giá đáp ứng tiêu chí, truy xuất nguồn gốc, điểm phân phối và phản hồi của người tiêu dùng.