Đặt mục tiêu đến 2030, 100% trường học triển khai nội dung giáo dục quyền con người

Đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở triển khai nội dung giáo dục quyền con người phù hợp với cấp học và chương trình giáo dục. Ảnh: FPT School

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định phê duyệt Đề án giáo dục quyền con người trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án đặt Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đối với hệ thống giáo dục quốc dân, 100% cơ sở giáo dục mầm non triển khai nội dung giáo dục quyền con người, quyền trẻ em bằng hình thức tích hợp, lồng ghép phù hợp với độ tuổi; chú trọng tình yêu thương, tôn trọng, bình đẳng, kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không bạo lực.

Đối với giáo dục phổ thông, 100% cơ sở triển khai nội dung giáo dục quyền con người phù hợp với cấp học và chương trình giáo dục; chú trọng quyền, nghĩa vụ công dân, kỹ năng sống, kỹ năng số, trách nhiệm xã hội và ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Việc triển khai được thể hiện trong chương trình, kế hoạch hoặc hoạt động giáo dục và có minh chứng phù hợp.

Đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, 100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, học viện, trường chính trị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các trường thuộc lực lượng vũ trang triển khai giáo dục quyền con người bằng hình thức tích hợp, lồng ghép hoặc xây dựng học phần, môn học, chuyên đề phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục và yêu cầu thực tiễn.

Việc triển khai được thể hiện trong chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc học phần, môn học, chuyên đề và có minh chứng phù hợp; không làm phát sinh chương trình mới, hay môn học riêng một cách cơ học.

Hình thành hệ sinh thái giáo dục quyền con người số theo hướng mở

Theo đề án, tầm nhìn đến năm 2045, đối với hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng nền giáo dục quyền con người hiện đại, chất lượng, hội nhập quốc tế, từng bước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trên cơ sở chất lượng nội dung, phương pháp giáo dục, đội ngũ, khả năng tiếp cận và hiệu quả giáo dục; bảo đảm giáo dục quyền con người trở thành nội dung xuyên suốt trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đề án còn hướng tới phát triển năng lực nghiên cứu, đào tạo, cung cấp tri thức và tư vấn chính sách về quyền con người ở trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, hình thành hệ sinh thái giáo dục quyền con người số theo hướng mở, kết nối, liên thông giữa chương trình, học liệu, nền tảng, dữ liệu và các chủ thể tham gia; tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận tri thức về quyền con người một cách thuận lợi, bình đẳng và hiệu quả, gắn với học tập suốt đời.