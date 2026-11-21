Đặt mục tiêu đào tạo 35.000 nhân lực đường sắt đến năm 2030
Hàng loạt dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa và đường sắt đô thị đang được chuẩn bị triển khai, đặt ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đáp ứng yêu cầu này, Việt Nam đang đẩy mạnh đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và lao động kỹ thuật, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ đường sắt hiện đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dat-muc-tieu-dao-tao-35000-nhan-luc-duong-sat-den-nam-2030-246261121163647384.htm