Hợp tác giữa các bệnh viện, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và mở rộng khả năng tiếp cận thuốc phát minh, các phương pháp điều trị tiên tiến là những nội dung được Việt Nam và Vương quốc Anh ưu tiên thúc đẩy, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.