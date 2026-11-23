Ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại sự kiện công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh NH.

Công nghiệp văn hóa hướng tới đóng góp 10% GRDP mỗi năm

Ngày 23/11, UBND TP Huế tổ chức công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án xác định công nghiệp văn hóa là khu vực kinh tế quan trọng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng Huế trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, đô thị di sản, văn hóa và sáng tạo tiêu biểu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Theo Đề án, từ 10 ngành công nghiệp văn hóa theo định hướng của Trung ương, TP Huế tích hợp thành 6 nhóm ngành phù hợp với đặc thù và lợi thế địa phương, gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Theo ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, đề án là bước đi cụ thể nhằm kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về phát triển văn hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực.

Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm là những ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và có khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh hiện nay của thành phố Huế.

Quang cảnh Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh NH.

Định hướng đến 2030, TP Huế phấn đấu 6 nhóm ngành đã nêu tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP. Số cơ sở kinh tế và lao động trong các ngành công nghiệp văn hóa tăng bình quân khoảng 10%/năm; giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp văn hóa tăng khoảng 7%/năm.

Trong đó, du lịch văn hóa đặt mục tiêu doanh thu chiếm 25% tổng thu từ khách du lịch; nghệ thuật biểu diễn tăng trưởng bình quân 7%/năm; thiết kế sáng tạo tăng 10-12%/năm; sản phẩm công nghiệp văn hóa số tăng 12-15%/năm; thủ công mỹ nghệ tăng khoảng 10%/năm. Nhóm truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo phấn đấu tăng 8-10%/năm, riêng xuất bản tăng 4,5-5%/năm.

Tầm nhìn đến 2045, công nghiệp văn hóa được kỳ vọng đóng góp trên 20% GRDP thành phố; sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm trên 80% quy mô sản phẩm toàn ngành. Huế hướng tới trở thành trung tâm lớn về du lịch văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa của Việt Nam và châu Á.

Ba dự án dẫn dắt, phát triển sản phẩm văn hóa có khả năng thương mại hóa

Để hiện thực hóa mục tiêu, Huế xác định 3 dự án quan trọng mang tính dẫn dắt. Đầu tiên là dự án thí điểm công nghiệp văn hóa và khai thác giá trị di sản tại Quần thể di tích Cố đô Huế, tập trung phát triển chuỗi sản phẩm du lịch trải nghiệm, dịch vụ ban đêm, biểu diễn nghệ thuật, tái hiện nghi lễ Hoàng cung và trải nghiệm văn hóa cung đình.

Các sản phẩm dự kiến gồm Dạ Yến Hoàng Cung, show diễn Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình, chương trình thực cảnh ngoài trời, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa làng nghề, chăm sóc sức khỏe theo phương thức Thái Y Viện triều Nguyễn và các hoạt động khám phá đời sống Hoàng cung.

Dự án thứ hai là Trung tâm Dữ liệu số tại Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, định hướng hình thành Hue Innovation Complex - Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công nghiệp văn hóa. Dự án hướng đến xây dựng trung tâm dữ liệu số, nghiên cứu, sản xuất và triển khai các sản phẩm, dịch vụ công nghệ 4.0, tập trung vào dữ liệu số di sản văn hóa nghệ thuật, mạng lưới thiết bị kết nối Internet và du lịch thông minh.

Các đơn vị trình bày các sản phẩm sáng tạo trong khuôn khổ công nghiệp văn hoá tại TP Huế. Ảnh NH.

Dự án thứ ba là xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh tại Khu phức hợp văn hóa Cồn Dã Viên, với sự phối hợp của Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), hướng đến hình thành không gian và chương trình nghệ thuật thực cảnh Huế.

Bên cạnh đó, Đề án đề ra nhiều nhiệm vụ nhằm tạo hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Đáng chú ý là số hóa cổ vật, xây dựng cơ sở dữ liệu 3D, mô hình thông tin công trình di sản (HBIM), phát triển bảo tàng số; hình thành không gian công nghiệp văn hóa tại khu vực Đồn Mang Cá – Mang Cá nhỏ; nghiên cứu khai thác không gian Nhà máy xi măng Long Thọ cũ và triển khai nghệ thuật thực cảnh tại di tích Hổ Quyền.

Huế cũng định hướng nâng tầm Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế; phát triển các thương hiệu như Tuần lễ âm nhạc di sản quốc tế Huế, Lễ hội Hoàng cung Huyền ảo, Lễ hội ánh sáng quốc tế. Các chương trình “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”, thủ công mỹ nghệ, quà tặng văn hóa và xây dựng Huế trở thành thành phố nhiếp ảnh cũng được đưa vào danh mục nhiệm vụ.

Về nguồn lực, ngân sách nhà nước giữ vai trò vốn mồi, ưu tiên hạ tầng nền tảng, số hóa, bảo tồn di sản, đào tạo nhân lực và các dự án có tính lan tỏa. Thành phố đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư, tổ chức, vận hành, truyền thông và thương mại hóa sản phẩm; mở rộng hợp tác công tư, liên doanh, liên kết và huy động nguồn lực xã hội hóa. Đề án không ấn định một tổng mức đầu tư chung mà xác định kinh phí theo từng nhiệm vụ, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn.

Thách thức lớn từ thương mại hóa và năng lực thị trường

Huế có lợi thế khác biệt để phát triển công nghiệp văn hóa nhờ hệ thống di sản phong phú, nghệ thuật truyền thống, lễ hội, áo dài, ẩm thực, làng nghề và cảnh quan đặc trưng. Thương hiệu Festival Huế cùng vị thế đô thị di sản tạo nền tảng để thành phố thu hút khách du lịch, nghệ sĩ, nhà sáng tạo và nhà đầu tư.

Nhu cầu trải nghiệm văn hóa bản địa, sự phát triển của du lịch văn hóa và kinh tế số cũng mở ra cơ hội đưa sản phẩm mang bản sắc Huế tiếp cận thị trường rộng hơn. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và các nền tảng trực tuyến có thể mở rộng cách thức tiếp cận di sản, tạo thêm sản phẩm và nguồn thu ngoài hoạt động tham quan truyền thống.

Để thu hút các nhà đầu tư, đối tác, tổ chức và doanh nghiệp tham gia vào tiến trình phát triển công nghiệp văn hoá, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thuỳ Giang cam kết thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thuận lợi, thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa; từng bước hình thành những sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị gia tăng cao, mang bản sắc riêng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND TP Huế ký kết hợp tác với Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam trong phát triển sản phẩm công nghiệp văn hoá. Ảnh NH.

Tuy nhiên, chính Đề án cũng chỉ ra những hạn chế đáng chú ý. Các kết quả phát triển công nghiệp văn hóa hiện còn phân tán, chưa hình thành chuỗi giá trị và hệ sinh thái liên ngành; số lượng doanh nghiệp ít, quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế. Sản phẩm có giá trị gia tăng cao chưa nhiều, trong khi khả năng thương mại hóa, liên kết thị trường và khai thác nguồn thu để tái đầu tư bảo tồn còn yếu.

Ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, dù có thương hiệu Festival Huế và di sản nghệ thuật đặc sắc, thị trường biểu diễn thường xuyên, doanh thu bán vé và bản quyền chưa tương xứng. Một số sự kiện còn nhỏ lẻ, dàn trải; thành phố thiếu các chương trình nghệ thuật thực cảnh hoặc biểu diễn định kỳ có chất lượng cao. Hạ tầng phục vụ sự kiện lớn, giao thông, bãi đỗ xe và dịch vụ hỗ trợ cũng còn hạn chế.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản trị văn hóa, thiết kế sáng tạo, sản xuất nội dung số, tổ chức sự kiện và kinh doanh sản phẩm văn hóa còn thiếu. Dữ liệu văn hóa chưa đồng bộ, ứng dụng công nghệ trong sáng tạo và kinh doanh còn phân tán; cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo hộ sở hữu trí tuệ và thu hút đầu tư chưa đủ hấp dẫn.

Một thách thức khác là phải hài hòa giữa khai thác kinh tế và bảo tồn di sản. Nếu thương mại hóa thiếu kiểm soát, các hoạt động dịch vụ có thể tác động đến cảnh quan, không gian văn hóa và tính nguyên gốc của di sản. Thiên tai, biến đổi khí hậu, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh của công nghệ, thị hiếu tiêu dùng cũng là những yếu tố cần tính đến.

Vì vậy, mục tiêu đóng góp 10% GRDP vào năm 2030 không chỉ phụ thuộc vào số lượng dự án hay sự kiện được triển khai, mà quan trọng hơn là khả năng hình thành sản phẩm có sức cạnh tranh, doanh nghiệp đủ năng lực vận hành và thị trường tiêu thụ ổn định. Khi di sản được chuyển hóa thành giá trị kinh tế nhưng vẫn được bảo vệ, công nghiệp văn hóa mới có thể trở thành động lực tăng trưởng bền vững, đồng thời tạo nguồn lực lâu dài cho công tác bảo tồn và phát huy bản sắc Huế.

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