Đặt mục tiêu có 1,5 tỷ đồng mới yên tâm kết hôn

Để tránh mâu thuẫn tiền bạc sau cưới, người trẻ cân nhắc kỹ thu nhập, khoản tiết kiệm và thói quen chi tiêu của đối phương trước khi kết hôn. Ảnh minh họa: Như Phương.

Tài chính là một trong những yếu tố được nhiều người trẻ cân nhắc trước khi quyết định kết hôn. Bên cạnh tình cảm, thu nhập, tiền tiết kiệm và khả năng sở hữu nhà ở cũng trở thành những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bạn đời.

Tuy nhiên, mỗi người có quan điểm khác nhau về mức độ ổn định tài chính cần thiết cho hôn nhân. Một số muốn tích lũy hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, trong khi những người khác không đặt ra con số cụ thể, chỉ cần hai bên có khả năng chia sẻ chi phí sinh hoạt.

Tri Thức - Znews trò chuyện với 3 người trẻ để ghi nhận những tiêu chí tài chính họ đặt ra trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tiết kiệm 1,5 tỷ đồng

Hoàng Yến (22 tuổi, TP.HCM) - Sinh viên, freelancer

Tôi đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 1,5 tỷ đồng trước khi kết hôn. Trong đó, tôi dự tính dành 500 triệu đồng tổ chức đám cưới, 700 triệu đồng trả trước 30% giá trị căn nhà dự kiến mua, phần còn lại làm quỹ dự phòng.

Tôi mong muốn có nhà riêng trước khi cưới, kể cả mua trả góp, bởi đây vừa là tài sản tích lũy, vừa mang lại cảm giác an tâm khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Nếu chưa thể mua nhà, tôi cho rằng cả hai ít nhất phải có khoản tiết kiệm và kế hoạch tài chính rõ ràng để thực hiện mục tiêu này.

Về người bạn đời, tôi kỳ vọng đối phương có thu nhập cao hơn mình tối thiểu 10 triệu đồng/tháng. Tôi cho rằng người có khả năng kiếm tiền tốt sẽ mang đến cơ hội học hỏi, tạo động lực để bản thân phát triển và có thể hỗ trợ tôi khi gặp biến cố tài chính.

Hoàng Yến mong muốn có nhà riêng trước khi cưới, kể cả mua trả góp, để ổn định cuộc sống. Ảnh: NVCC.

Tôi không yêu cầu đối phương phải chi tiêu theo cách cụ thể, nhưng họ cần hiểu giá trị đồng tiền, biết mình đang chi tiền cho mục đích gì và có khoản tiết kiệm dự phòng.

Quan điểm này phần lớn đến từ câu chuyện của gia đình tôi. Trước năm 20 tuổi, tôi gần như không phải lo nghĩ về tiền bạc. Chỉ khi trưởng thành, tôi mới biết cha từng phá sản, khiến mẹ phải một mình gánh vác kinh tế gia đình suốt 5 năm.

Nhờ thói quen tiết kiệm và khoản tích lũy từ trước, mẹ có thể hỗ trợ cha vượt qua khó khăn, đồng thời duy trì cuộc sống đầy đủ cho các thành viên. Câu chuyện khiến tôi nhận ra tiền tiết kiệm không chỉ là tài sản mà còn là “lá chắn” tâm lý khi biến cố xảy ra.

Tôi bắt đầu làm thêm từ năm nhất đại học, có thể tự trang trải sinh hoạt phí nhưng đến năm 20 tuổi mới nghiêm túc tiết kiệm. Hiện tại, tôi dành 50% thu nhập cho nhà ở, đi lại và ăn uống; 30% để tiết kiệm; 20% còn lại cho mỹ phẩm, cà phê và gặp gỡ bạn bè. Gia đình vẫn hỗ trợ học phí trong giai đoạn cuối đại học.

Tình hình tài chính hiện tại chưa đủ để tôi nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi vẫn muốn cải thiện thu nhập, đầu tư phát triển bản thân, đồng thời tìm hiểu các hình thức đầu tư và tạo thu nhập thụ động để chuẩn bị cho mục tiêu mua nhà trong tương lai.

Thu nhập 50 triệu đồng/tháng

Hùng Trương (28 tuổi, phường Cát Lái, TP.HCM) - Nhân viên văn phòng

Tôi dự định kết hôn sau năm 35 tuổi, khi đã hoàn thành những mục tiêu tài chính cá nhân. Trước khi cưới, tôi muốn có thu nhập tối thiểu 50 triệu đồng/tháng, tiết kiệm ít nhất khoảng 500 triệu và cả hai đều sở hữu nhà tại TP.HCM, kể cả mua trả góp.

Sau kết hôn, tôi dự tính dành 30–40 triệu đồng mỗi tháng cho sinh hoạt, đồng thời tiết kiệm ít nhất 10 triệu đồng. Mức thu nhập này giúp tôi chủ động trang trải cuộc sống và có khoản dự phòng trước tình trạng giá cả ngày càng tăng.

Hiện tôi và người yêu chưa có kế hoạch sinh con ngay sau khi cưới nên trước mắt chưa tính đến các khoản chi phí nuôi dạy con.

Theo tôi, hôn nhân kéo theo nhiều khoản chi và mục tiêu chung. Nếu chưa có nền tảng tài chính vững vàng, áp lực tiền bạc có thể khiến hai người nảy sinh bất đồng, ảnh hưởng đến sự ổn định của mối quan hệ.

Hùng cho rằng thiếu tiền có thể khiến các cặp đôi nảy sinh bất đồng, ảnh hưởng hôn nhân. Ảnh: NVCC.

Với người bạn đời, yêu cầu tối thiểu của tôi là không có nợ và sẵn sàng cùng chia sẻ trách nhiệm tài chính. Thực tế, người yêu hiện tại còn đặt ra những mục tiêu tài chính cao hơn tôi.

Dù chưa kết hôn, chúng tôi đã gộp các khoản chi sinh hoạt và duy trì tiết kiệm chung. Người yêu là người quản lý phần lớn tiền bạc. Hàng tháng, tôi đưa gần như toàn bộ thu nhập cho đối phương giữ, chỉ để lại khoảng 5% để chi tiêu cá nhân.

Tôi nghĩ mỗi người đều nên biết cách quản lý tài chính. Tuy nhiên, khi đã tin tưởng và xác định gắn bó lâu dài, tôi không ngại giao tiền cho người có khả năng quản lý tốt hơn.

Tôi vẫn xem tình yêu là yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân, nhưng tiền bạc ảnh hưởng rất lớn đến cách hai người chung sống. Khi thiếu tiền, những áp lực hàng ngày có thể khiến việc trò chuyện, chia sẻ trở nên khó khăn, lâu dần tạo khoảng cách trong mối quan hệ.

Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu yêu nhau, chúng tôi đã thống nhất nguyên tắc không cãi nhau vì tiền. Tôi muốn cả hai có sự chuẩn bị đầy đủ để sau khi kết hôn, chuyện tài chính không trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn.

Chỉ cần đủ tiền sinh hoạt

Đăng Khoa (26 tuổi, phường Long Bình, TP.HCM) - Phó giám đốc một chi nhánh công ty bảo hiểm

Tôi không đặt ra mức lương, khoản tiết kiệm hay tài sản cụ thể phải có trước khi kết hôn. Điều quan trọng nhất là hai người có đủ khả năng cùng trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng hay không.

Tôi muốn ưu tiên cuộc sống ổn định trước, sau đó mới nghĩ đến chuyện tích lũy. Khi chuẩn bị sinh con hoặc bước vào một giai đoạn mới, cả hai có thể tiếp tục xây dựng những kế hoạch tài chính phù hợp.

Tuy nhiên, khi đã xác định tiến tới hôn nhân, tôi nghĩ hai người cần công khai thu nhập, tiền tiết kiệm, tài sản và các khoản nợ. Việc hiểu rõ tình hình tài chính của nhau sẽ giúp cả hai chủ động hơn khi xây dựng cuộc sống chung.

Tôi cũng mong mỗi người đóng góp một nửa chi phí sinh hoạt gia đình. Nếu muốn duy trì những khoản chi tiêu cá nhân sau khi cưới, mỗi người cần chủ động kiếm thêm thu nhập hoặc điều chỉnh nhu cầu mua sắm để bảo đảm phần đóng góp đã thống nhất.

Đăng Khoa xem tiền bạc như gia vị giúp hôn nhân thoải mái hơn, nhưng không phải yếu tố quyết định hạnh phúc. Ảnh: NVCC.

Với tôi, tình yêu và niềm vui khi ở bên nhau mới là nền tảng của hôn nhân. Tiền bạc giống như một loại gia vị, giúp cuộc sống chung thoải mái và có thêm nhiều trải nghiệm.

Chẳng hạn, nếu hai người có điều kiện mua một chiếc ôtô, đó sẽ là niềm vui chung. Tuy nhiên, tôi không xem việc sở hữu nhà hay xe là điều kiện bắt buộc để kết hôn.

Tôi hình dung sau khi cưới, cả hai vẫn duy trì công việc, cùng trang trải sinh hoạt và gom những khoản tiền dư hàng tháng để mua sắm những món đồ yêu thích.

Tôi không muốn ép bản thân phải tích lũy bằng mọi giá để sớm có nhà, có xe. Nếu liên tục theo đuổi những mục tiêu vượt quá khả năng, cuộc sống hôn nhân có thể trở nên áp lực.

Tôi cũng không quá lo lắng về khả năng gặp khó khăn tài chính sau khi cưới. Nếu thu nhập giảm hoặc phát sinh sự cố, hai người có thể cùng điều chỉnh mức sống cho phù hợp.

Điều tôi kỳ vọng nhất là cả hai giữ được sự bình tĩnh, biết chia sẻ trách nhiệm và cùng vượt qua khó khăn. Tôi nghĩ không nhất thiết phải giàu có mới có thể xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc.