Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Văn Nam (SN 1989, trú xã Hương Phố) về các hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Thái Văn Nam (thứ hai từ phải sang)

Trước đó, vào ngày 25/8/2026, Nam đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội. Đến ngày 10/9/2026, Nam mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nói trên đến tiệm cầm đồ F89 của anh N.T.D. (SN 1995, trú xã Hương Khê) cầm cố lấy 25 triệu đồng. Sau khi có được số tiền, Nam đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Được biết, Thái Văn Nam là đối tượng đang có 03 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, mới mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống, nay lại thực hiện hành vi phạm tội nên thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm”.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ cùng các tài liệu có liên quan, VKSND khu vực 4 – Hà Tĩnh đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nói trên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đối với Thái Văn Nam.

Hiện, vụ án trên được các cơ quan tiến hành tố tụng khu vực 4 - Hà Tĩnh thống nhất xác định, giải quyết theo thủ tục án trọng điểm, phục vụ tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.