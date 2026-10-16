Đặt một bát muối vào ngăn mát tủ lạnh, nhiều người bất ngờ khi biết công dụng này

Tủ lạnh là thiết bị gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp bảo quản rau củ, trái cây, thịt cá và thức ăn đã chế biến. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, không ít người nhận thấy bên trong tủ xuất hiện hơi ẩm, đọng nước hoặc mùi thức ăn lẫn vào nhau.

Ngoài việc vệ sinh thường xuyên, một số gia đình còn truyền tai nhau mẹo đặt một bát muối nhỏ vào ngăn mát. Nguyên liệu dễ kiếm, chi phí thấp và cách thực hiện không mất nhiều thời gian khiến mẹo này được nhiều người quan tâm.

Muối ăn là nguyên liệu quen thuộc, gần như gia đình nào cũng có sẵn trong gian bếp

Vì sao nhiều người đặt một bát muối trong tủ lạnh?

Muối ăn có đặc tính hút ẩm trong những điều kiện nhất định. Khi độ ẩm không khí đủ cao, các hạt muối có thể hấp thụ hơi nước, dẫn đến hiện tượng vón cục hoặc chảy nước. Đây cũng là lý do nhiều người tận dụng muối để hỗ trợ xử lý tình trạng ẩm trong không gian kín.

Tuy nhiên, hiệu quả của một bát muối đặt trong ngăn mát phụ thuộc vào độ ẩm thực tế, lượng muối và vị trí đặt. Muối ăn thông thường không phải chất hút ẩm mạnh trong mọi điều kiện, nên một bát nhỏ không thể kiểm soát độ ẩm của toàn bộ tủ lạnh.

Bên cạnh khả năng hút ẩm, muối còn được nhiều người sử dụng với mong muốn hạn chế mùi khó chịu.

Trong tủ lạnh, mùi thường xuất phát từ các thực phẩm có mùi đặc trưng như cá, hải sản, hành tỏi, đồ lên men hoặc thức ăn bảo quản không kín. Khi nhiều loại thực phẩm được đặt chung trong một không gian, mùi có thể lan sang các ngăn khác.

Dù vậy, khả năng khử mùi của một bát muối khô chưa được chứng minh rõ ràng. Vì thế, không nên xem đây là giải pháp có thể loại bỏ hoàn toàn mùi thức ăn.

Đặc biệt, những thông tin cho rằng đặt muối trong tủ lạnh sẽ giúp tiết kiệm điện, tiêu diệt vi khuẩn, giữ rau củ tươi lâu hơn hoặc kéo dài tuổi thọ thiết bị đều cần được xem xét thận trọng. Chưa có cơ sở đáng tin cậy để khẳng định những lợi ích này chỉ nhờ một bát muối.

Đặt một bát muối trắng trong tủ lạnh là cách tận dụng nguyên liệu rẻ tiền để hỗ trợ giữ gìn không gian bảo quản thực phẩm sạch sẽ

Cách đặt bát muối trong tủ lạnh và những điều cần lưu ý

Nếu muốn thử mẹo này, bạn có thể chuẩn bị khoảng 2–3 thìa canh muối ăn, cho vào một chiếc bát hoặc hộp nhỏ sạch, không đậy nắp. Sau đó, đặt bát muối ở một góc bằng phẳng trong ngăn mát, tránh vị trí thường xuyên lấy thực phẩm để hạn chế nguy cơ làm đổ. Không nên để muối tiếp xúc trực tiếp với rau củ, thịt cá hoặc thức ăn đã chế biến.

Sau một thời gian sử dụng, nếu muối xuất hiện tình trạng ẩm, vón cục hoặc chảy nước, có thể thay bằng lượng muối mới. Phần muối đã dùng trong tủ lạnh không nên tiếp tục đem chế biến thực phẩm.

Tuy nhiên, việc đặt muối chỉ nên được xem là một mẹo hỗ trợ, không thể thay thế các biện pháp vệ sinh và bảo quản thực phẩm đúng cách.

Tuy nhiên, việc đặt muối chỉ nên được xem là một mẹo hỗ trợ, không thể thay thế các biện pháp vệ sinh và bảo quản thực phẩm đúng cách

Để tủ lạnh sạch và hạn chế mùi, gia đình nên thường xuyên kiểm tra, loại bỏ thực phẩm hư hỏng hoặc quá hạn. Những món có mùi mạnh cần được bọc kín hoặc đựng trong hộp có nắp đậy. Ngoài ra, các vết nước, thức ăn rơi vãi cần được lau sạch kịp thời. Khay đựng rau củ, ngăn kéo và gioăng cửa tủ lạnh cũng nên được vệ sinh định kỳ vì đây là những vị trí dễ tích tụ chất bẩn.

Với những chiếc tủ lạnh có mùi dai dẳng, có thể cân nhắc sử dụng baking soda hoặc sản phẩm khử mùi chuyên dụng phù hợp. Quan trọng nhất vẫn là tìm và xử lý nguồn gây mùi thay vì chỉ tìm cách che lấp mùi khó chịu.

Như vậy, một bát muối nhỏ có thể là mẹo đơn giản để thử trong gia đình, nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều vào công dụng của nó. Giữ tủ lạnh sạch sẽ, bảo quản thực phẩm trong hộp kín và duy trì nhiệt độ phù hợp vẫn là những biện pháp thiết thực hơn để đảm bảo vệ sinh và chất lượng thực phẩm.