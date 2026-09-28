Đất Mới về đích sớm chỉ tiêu khám sức khoẻ toàn dân

Đất Mới là địa bàn còn nhiều khó khăn về đi lại, nhiều ấp bị chia cắt bởi hệ thống sông, rạch chằng chịt, phần lớn người dân vẫn phải di chuyển bằng đường thuỷ. Vì vậy, để đạt được kết quả này không chỉ có sự nỗ lực của lực lượng y tế, mà còn có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân địa phương.

Ông Thái Văn Thành cùng hàng xóm đi vỏ lãi đến trụ sở văn hoá ấp từ rất sớm để khám sức khoẻ, khám sàng lọc.

Hay tin địa phương ra quân cao điểm 45 ngày đẩy nhanh tiến độ khám sức khoẻ, khám sàng lọc, ông Thái Văn Thành, ở ấp Lâm Hải, xã Đất Mới, cùng bà con trong xóm tranh thủ đi vỏ lãi đến trụ sở văn hoá ấp từ rất sớm để được khám sức khoẻ.

Ông Thành bộc bạch: “Anh em ở ấp tuyên truyền cho hay, chúng tôi hoan nghênh và rất mừng. Mặc dù điều kiện mỗi gia đình khác nhau, nhất là đang vào mùa nước xổ vuông, phương tiện đi lại có khi trễ nải, vất vả, nhưng bà con chòm xóm ủng hộ nhiệt tình, sắp xếp thời gian đi khám kịp thời trong những ngày cao điểm theo lịch trình”.

“Anh em có xe thì đi xe, còn không có xe thì đi xuồng máy. Được địa phương và y, bác sĩ thông báo thì mình phải tranh thủ đến đây khám bệnh. Nhà nước lo lắng cho dân được chu đáo như vậy thì quý rồi”, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, ở ấp Lâm Hải, xã Đất Mới, chia sẻ.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, ấp Lâm Hải được cán bộ chuyên môn Trạm Y tế xã Đất Mới khám sàng lọc.

Để đảm bảo mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ định kỳ, được quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử, được tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khoẻ liên tục ngay từ cơ sở, lực lượng y tế xã Đất Mới đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, khoa học và hiệu quả các hoạt động.

Ông Trần Văn Miền, Giám đốc Trạm Y tế xã Đất Mới, cho biết đến nay, xã đã hoàn thành chỉ tiêu khám cho 100% dân số trên phần mềm do trạm y tế xã quản lý. Để đạt kết quả trên, đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ cho người dân tại 2 địa điểm của trạm y tế, đồng thời thành lập các tổ lưu động đến từng ấp để khám cho người dân trên địa bàn.

“Thành công này là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ Đảng uỷ và UBND xã, cũng như cấp kinh phí thuê phương tiện đi lại, hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng ở các ấp trong việc tuyên truyền, vận động người dân. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ kinh phí mua một số loại thuốc thông thường để cấp phát miễn phí cho bà con, nên lực lượng y tế cũng như bà con rất phấn khởi, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu giao”, ông Trần Văn Miền phấn khởi nói.

Dù điều kiện đi lại còn khó khăn, người dân xã Đất Mới vẫn tích cực tham gia khám sức khoẻ.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mới Trần Viết Luận yêu cầu các ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhất là quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người nghèo, người yếu thế và người dân ở những khu vực sông nước còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Qua đó, nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khoẻ và duy trì việc theo dõi, chăm sóc sức khoẻ thường xuyên cho người dân.

Đảng uỷ, UBND xã Đất Mới quan tâm, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ; đồng thời cấp kinh phí mua một số loại thuốc thông thường để cấp phát miễn phí cho người dân.

Với việc hoàn thành sớm chỉ tiêu, xã Đất Mới tiếp tục có điều kiện củng cố công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân vùng sông nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn./.