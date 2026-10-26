Đất Mới kịp thời hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại nhà do cháy

Ông Trần Viết Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mới (thứ tư từ phải sang), trao tiền hỗ trợ, động viên gia đình ông Bùi Văn Lộc vượt qua khó khăn.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/10, căn nhà cùng nhiều tài sản của gia đình ông Lộc gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ hoả hoạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, gia đình ông Lộc đi công việc cách nhà khoảng 100 m. Khoảng 10 phút sau, khi trở về, ông phát hiện khói, lửa bùng phát bên trong nhà nên cùng vợ hô hoán người dân xung quanh ứng cứu. Tuy nhiên, do lửa lan nhanh, việc dập lửa tại chỗ không thành công.

Lực lượng công an, quân sự xã, biên phòng phối hợp cùng người dân hỗ trợ gia đình ông Bùi Văn Lộc khắc phục hậu quả vụ cháy.

Nhận tin báo, UBND xã Đất Mới chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Năm Căn huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy và di dời tài sản. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến căn nhà của ông Bùi Văn Lộc bị thiệt hại gần như hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện sinh hoạt. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 85 triệu đồng.

Khoản hỗ trợ của địa phương góp phần giúp gia đình ông Lộc khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống./.