Đạt lợi nhuận khủng, dàn lãnh đạo của HDBank hiện tại gồm những ai?

Đặt mục tiêu tăng trưởng cao

Tháng 4/2036, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội đã chốt lại nhiều nội dung, mục tiêu quan trọng cho nhà băng này phát triển trong năm 2026 cũng như thời gian tới. Năm 2026, HDbank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 41% so với năm 2025, ước đạt 30.100 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục của HDBank từ trước tới nay.

Cùng với đó, ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt 37% so với năm trước, cao nhất trong hệ thống, đưa tổng dư nợ lên hơn 804.000 tỷ đồng. Tổng tài sản mục tiêu tăng 28% so với năm 2025 đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng. Tổng huy động vốn dự kiến tăng 28% đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục được kiểm soát dưới ngưỡng 2%.

Được biết, năm 2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước và vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời và an toàn vốn tiếp tục duy trì ở nhóm dẫn đầu toàn ngành, phản ánh chất lượng tăng trưởng bền vững. Riêng quý IV/2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của nhà băng này đạt 1,143 triệu tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 756.000 tỷ đồng, tăng 28,55%. Quý III/2026, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 11.378 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên sự gia tăng của chi phí hoạt động (tăng 13%, đạt 2.820 tỷ đồng) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (tăng 47%, đạt 3.381 tỷ đồng) khiến lợi nhuận trước thuế của nhà băng này trong quý III/2026 chỉ đạt 5.177 tỷ đồng. Tính chung lũy kế 9 tháng, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt mức 18.379 tỷ đồng, tăng 24,2% cùng kỳ.

Chi tiết dư nợ cho vay của HDBank t heo chất lượng nợ được thể hiện trong Báo cáo tài chính quý III/2026.

Tuy nhiên, sau 9 tháng nợ xấu của HDBank đạt mốc 24.642 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 con số này của HDBank chỉ ở mức 13.319 tỷ đồng. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ xấu nhóm 3) ở mức 9.855 tỷ đồng, (tăng 5.838 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Nợ nghi ngờ (nợ xấu nhóm 4) tăng từ mức 5.500 tỷ đồng đầu kỳ lên mức mức 6.128 tỷ đồng. Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn (nợ xấu nhóm 5) đạt mức 8.658 tỷ đồng, tăng hơn 4.856 tỷ đồng so với mức đầu kỳ.

Dàn lãnh đạo HDBank là ai?

Ban lãnh đạo HĐQT của HDBank. Ảnh: HDBank

HDBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1989. Đây cũng là ngân hàng có lợi nhuận thường xuyên nằm trong top những nhà băng có lợi nhuận cao hệ thống.

Hiện tại người nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của HDBank là ông Kim Byoungho. Theo giới thiệu của HDBank trên website, ông Kim Byoungho có gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Ngân hàng, từng giữ các chức vụ Giám đốc Tài chính, Tổng Giám đốc tại Hana Bank (ngân hàng lớn thứ hai tại Hàn Quốc) và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tài chính Hana Financial Group tại Hàn Quốc. Ông Kim Byoungho trở thành Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của HDBank từ ngày 26/04/2022 và được Hội đồng Quản trị bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank từ ngày 29/04/2022 đến hiện tại.

Ban lãnh đạo của HDBank với người đứng đầu là ông Nguyễn Hữu Đặng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. Ngoài ra, bà Thảo còn nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Hàng không Vietjet (VJC) và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico. HDBank là mắt xích cung cấp giải pháp ngân hàng giúp các công ty thành viên trong hệ sinh thái Sovico của gia đình tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vận hành trơn tru. Hiện tại, bà Thảo nắm giữ trực tiếp gần 169,6 triệu cổ phiếu HDB (sau khi được chia cổ tức và cổ phiếu thưởng).

Một nhân vật đáng chú ý khác trong danh sách thành viên HĐQT của HDBank là ông Phạm Quốc Thanh. Ông Thanh có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại nhiều ngân hàng lớn. Từ năm 2013 đến 2020, ông Thanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc HDBank và sau đó được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HDBank giai đoạn 2020-2025. Đến ngày 26/4/2023, ông được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank và đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 13/5/2025.

Ngoài ra, thành viên của HĐQT HDBank bao gồm các ông: Lưu Đức Khánh, Nguyễn Thành Đô.

Người nắm giữ chiếc ghế Tổng giám đốc của HDBank hiện tại là ông Nguyễn Hữu Đặng. Ông Nguyễn Hữu Đặng từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các tổ chức lớn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bao gồm Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp và Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), trước khi gia nhập HDBank.

Năm 2010, ông Nguyễn Hữu Đặng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HDBank và giữ vị trí này liên tục tới năm 2020. Từ năm 2020, ông giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, phụ trách chiến lược công nghệ - lĩnh vực trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số của HDBank. Đến ngày 13/05/2025, ông Đặng trở lại vị trí Tổng Giám đốc, tiếp tục tham gia điều hành HDBank.

Các Phó tổng giám đốc của HDBank bao gồm: Nguyễn Minh Đức (tái bổ nhiệm ngày 1/8/2026), Nguyễn Văn Hảo (tái bổ nhiệm ngày 2/10/2026), Trần Thái Hoà, Trần Hoài Nam, Đàm Thế Thái.