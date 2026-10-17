Theo Báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 99,9%.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận, nghiên cứu và trả lời 20/20 kiến nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh Phạm Thắng

Tiếp thu kiến nghị cử tri, Quốc hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đặt lợi ích của cử tri và Nhân dân lên hàng đầu khi thực hiện hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, trong công tác lập pháp, Quốc hội đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, vừa bảo đảm tính căn cơ, lâu dài, vừa kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Đến nay, theo đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, “điểm nghẽn về thể chế cơ bản đã được tháo gỡ”. Đây là kết quả quan trọng được cử tri và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trả lời kiến nghị cử tri là một nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, các bộ, ngành

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng nêu rõ, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã tiếp nhận, nghiên cứu giải quyết và trả lời 772/773 kiến nghị.

Báo cáo ghi nhận, tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm thực hiện, có nhiều đổi mới nhằm xử lý kịp thời, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Một số kiến nghị cụ thể của cử tri đã được Bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải đáp đầy đủ những vấn đề cử tri quan tâm, được đánh giá cao như trả lời của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, đó là, việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri ở một số bộ, ngành còn chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình xử lý; một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết kịp thời do công tác phối hợp giữa các bộ, ngành hoặc giữa bộ, ngành với địa phương chưa thật sự chặt chẽ; một số nội dung trả lời kiến nghị cử tri còn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất đối với những vấn đề được nhiều địa phương cùng quan tâm… Báo cáo cũng đưa ra các kiến nghị nhằm khắc phục tình trạng trên.