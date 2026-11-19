Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max là hai mẫu flagship được Xiaomi đầu tư mạnh về công nghệ, hướng đến việc mang lại trải nghiệm cao cấp trên nhiều khía cạnh. Dù cùng thuộc một dòng sản phẩm, bộ đôi này vẫn có những điểm khác biệt đáng chú ý, cho thấy cách Xiaomi phân cấp hai phiên bản để đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau.

CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH ĐỘC ĐÁO

Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max nằm ở kích thước tổng thể. Xiaomi 18 Pro Max sở hữu thân máy lớn hơn, với kích thước 163,39 x 77,6 x 8,39mm và trọng lượng 229g ở ba phiên bản màu. Riêng bản Cosmic Blue có độ dày 8,47mm và nặng 234g.

Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro có kích thước 151,8 x 72 x 8,46mm, trọng lượng 198g. Phiên bản Cosmic Blue dày 8,56mm và nặng 203g. Như vậy, Xiaomi 18 Pro nhỏ gọn hơn đáng kể, dù thân máy dày hơn một chút.

Sự khác biệt về kích thước cũng được thể hiện rõ qua hệ thống màn hình. Xiaomi 18 Pro Max sở hữu màn hình OLED 6,9 inch, độ phân giải 2624 x 1208 pixel, trong khi Xiaomi 18 Pro có màn hình 6,4 inch với độ phân giải 2436 x 1120 pixel.

Dù kích thước và độ phân giải khác nhau, cả hai đều sử dụng vật liệu M11, hỗ trợ công nghệ LTPO với tần số quét biến thiên từ 1 đến 120Hz, độ sáng tối đa 4.000 nit và được bảo vệ bởi kính Xiaomi Shield Glass 3.0.

Ngoài màn hình chính, cả hai thiết bị còn có màn hình phụ ở mặt lưng. Phiên bản Pro Max sử dụng màn hình 2,9 inch, độ phân giải 976 x 596 pixel, còn bản Pro có màn hình 2,7 inch, độ phân giải 912 x 596 pixel.

Không chỉ là điểm nhấn về thiết kế, màn hình phụ trên dòng Xiaomi 18 Pro còn được cải tiến để mang lại nhiều giá trị sử dụng thực tế hơn. Kế thừa ý tưởng từng xuất hiện trên Xiaomi 17 Pro, màn hình này giờ đây hỗ trợ hiển thị thông báo, truy cập nhanh các chức năng, sử dụng tiện ích và tương tác với những ứng dụng nhỏ do AI tạo ra.

Đáng chú ý, Xiaomi còn tích hợp Lumi, trợ lý đồng hành thông minh mang đến trải nghiệm tương tác riêng cho màn hình phụ. Bên cạnh đó, các thẻ ứng dụng nhỏ cũng cho phép theo dõi nhanh số bước chân theo thời gian thực, điều khiển phát nhạc hoặc sử dụng bộ hẹn giờ.

Nhờ vậy, màn hình phía sau không còn đơn thuần là một chi tiết trang trí mà đã trở thành một thành phần hữu ích trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Một trong những tính năng đáng giá nhất của màn hình phụ là khả năng biến thành kính ngắm khi chụp ảnh bằng camera sau. Nhờ đó, người dùng có thể tận dụng cảm biến chính 200MP để chụp selfie thay vì phụ thuộc vào camera trước thông thường.

Người dùng có thể tận dụng camera sau của Xiaomi 18 Pro Series để selfie

Sự khác biệt về chất lượng hình ảnh khá rõ rệt. Camera sau thu được nhiều chi tiết hơn đáng kể, đồng thời hiệu ứng xóa phông quang học tự nhiên cũng giúp bức ảnh có chiều sâu và mang lại cảm giác giống như được chụp bằng máy ảnh chuyên dụng. Đây cũng là một trong những lý do khiến màn hình phụ trên Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max trở nên thiết thực hơn so với những thế hệ trước.

Ngoài ra, cả hai mẫu máy đều được trang bị công nghệ Privacy Display ở cấp độ phần cứng. Tính năng này giúp hạn chế nguy cơ bị người khác nhìn trộm bằng cách làm tối hoặc che khuất những thông tin nhạy cảm khi màn hình được quan sát từ góc nghiêng.

PHÂN CẤP HIỆU NĂNG BẰNG HAI LOẠI CHIP

Xiaomi tạo thêm sự khác biệt giữa hai phiên bản bằng cách trang bị bộ vi xử lý riêng cho từng mẫu máy. Xiaomi 18 Pro sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 6. Trong khi Xiaomi 18 Pro Max được nâng cấp lên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, con chip mạnh nhất trong dòng sản phẩm flagship của Qualcomm mà Xiaomi lựa chọn cho thế hệ này.

Đây cũng là cách Xiaomi tiếp tục duy trì lợi thế khi nằm trong nhóm những nhà sản xuất đầu tiên đưa vi xử lý cao cấp mới nhất của Qualcomm lên các thiết bị thương mại.

Mặc dù sử dụng hai phiên bản chip khác nhau, khoảng cách hiệu năng giữa chúng không quá lớn. Cả Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đều được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC và sử dụng chung kiến trúc CPU Oryon.

Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở khả năng xử lý đồ họa và một số thành phần bổ trợ. Cụ thể, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trên Xiaomi 18 Pro Max được trang bị GPU Adreno 850, trong khi phiên bản tiêu chuẩn trên Xiaomi 18 Pro sử dụng GPU Adreno 845 có hiệu năng thấp hơn.

Bên cạnh đó, bản Pro Max còn sở hữu 18MB bộ nhớ hiệu năng cao, hỗ trợ codec VVC H.266 toàn cầu và bộ xử lý NPU mạnh mẽ hơn, qua đó cải thiện khả năng xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị.

Trong trải nghiệm thực tế, cả hai mẫu máy đều cho tốc độ phản hồi nhanh, thao tác mượt mà và đáp ứng tốt kỳ vọng đối với một chiếc flagship cao cấp.

Tuy nhiên, sức mạnh của dòng Xiaomi 18 Pro không chỉ nằm ở bộ vi xử lý mới. Xiaomi còn kết hợp hiệu năng xử lý với hệ thống camera cao cấp, màn hình chất lượng hàng đầu, dung lượng pin lớn và nhiều tính năng AI ngày càng đa dạng.

Đây cũng là điểm đáng chú ý của bộ đôi này khi hãng hướng đến một trải nghiệm flagship toàn diện thay vì chỉ tập trung vào những con số hiệu năng hay điểm benchmark.

Sự khác biệt về kích thước giữa hai phiên bản cũng kéo theo chênh lệch đáng kể về dung lượng pin. Xiaomi 18 Pro Max được trang bị viên pin 7.050mAh, cao hơn 15% so với mức 6.000mAh trên Xiaomi 18 Pro.

Xiaomi 18 Pro Max được trang bị viên pin 7.050mAh, cao hơn 15% so với mức 6.000mAh trên Xiaomi 18 Pro

Dung lượng pin lớn hơn giúp phiên bản Pro Max có lợi thế về thời gian sử dụng, đặc biệt khi phải đáp ứng nhu cầu của màn hình lớn và các tác vụ tiêu thụ nhiều năng lượng.

Tốc độ sạc có dây cũng được điều chỉnh tương ứng với dung lượng pin của từng phiên bản. Xiaomi 18 Pro Max hỗ trợ sạc nhanh 100W, trong khi Xiaomi 18 Pro có công suất sạc 90W. Cả hai đều hỗ trợ sạc không dây công suất 50W.