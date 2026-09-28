Đặt laptop lên đùi lâu có thể gây tổn thương da

Việc đặt laptop lên đùi hoặc bụng khi học tập, làm việc tại nhà khá phổ biến, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng máy tính trong nhiều giờ. Tuy nhiên, một trường hợp được ghi nhận tại Anh cho thấy thói quen này có thể gây ra những tổn thương da mà người dùng khó nhận biết ngay từ đầu.

Đặt laptop trực tiếp lên đùi hoặc bụng trong thời gian dài có thể khiến da tiếp xúc liên tục với nhiệt từ thiết bị.

Theo báo cáo trên BMJ Case Reports, các bác sĩ thuộc hệ thống Bệnh viện Đại học Leicester phát hiện một bé trai có vùng da bất thường ở phía trên bên phải bụng. Khu vực tổn thương rộng khoảng 15 cm, có màu nâu và hình dạng dạng lưới. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ đây có thể là vết bầm do va chạm nên bệnh nhi được chụp CT ổ bụng để loại trừ khả năng có chấn thương bên trong.

Tại lần tái khám, vùng da bắt đầu trợt loét và gây cảm giác đau rát. Khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt, các bác sĩ Mara Znagoveanu và Edward Artley xác định nguyên nhân liên quan đến việc sử dụng laptop. Bệnh nhi thường đặt máy tính đang cắm sạc trực tiếp lên bụng và có ngày sử dụng thiết bị tới 8 giờ để học tại nhà. Đây là biểu hiện của hồng ban do nhiệt, tình trạng xảy ra khi da tiếp xúc lặp lại hoặc kéo dài với nguồn nhiệt ở mức thấp.

Điểm đáng chú ý là nhiệt độ trong trường hợp này không nhất thiết đủ cao để gây bỏng hoặc đau ngay lập tức. Vì vậy, người dùng có thể tiếp tục sử dụng laptop trong thời gian dài mà không nhận ra da đang chịu tác động. Tình trạng này thường xuất hiện ở vùng đùi của người trưởng thành, nhưng các trường hợp ở trẻ em liên quan đến laptop cũng đã được ghi nhận. Một tổng quan y khoa công bố năm 2023 thống kê 32 trường hợp trẻ em gặp tổn thương tương tự.

Người dùng nên đặt laptop trên bề mặt cứng, thông thoáng thay vì sử dụng trực tiếp trên da.

Tổn thương có thể cải thiện sau khi loại bỏ nguồn nhiệt. Trong trường hợp tại Anh, các dấu vết trên da mờ dần sau vài tháng. Tuy nhiên, một số người có thể bị tăng sắc tố kéo dài hoặc để lại vết thâm. Nguy cơ biến đổi ác tính được đánh giá là rất hiếm, nhưng vẫn là lý do người dùng không nên xem nhẹ những tổn thương da kéo dài.

Để hạn chế nguy cơ, các bác sĩ khuyến cáo không đặt laptop trực tiếp lên da trần, nhất là khi sử dụng liên tục trong nhiều giờ. Máy nên được đặt trên bàn hoặc bề mặt cứng, thông thoáng để hỗ trợ tản nhiệt. Người dùng cũng cần chú ý nếu da xuất hiện các vệt đỏ, nâu dạng lưới, đổi màu, nóng rát hoặc đau kéo dài. Với trẻ em, phụ huynh nên hướng dẫn sử dụng laptop trên bàn học và đưa trẻ đi kiểm tra nếu vùng da tổn thương không cải thiện hoặc có dấu hiệu trợt loét.