Đặt kỹ năng lao động trong yêu cầu phát triển

Người trồng cà phê, sầu riêng muốn biết cách nhận ra cây thiếu dinh dưỡng, tỉa cành, phục hồi vườn sau thu hoạch; người học nghề trang điểm mong có thêm việc làm gần nhà... Những nhu cầu cụ thể ấy đang được xã Ea Kly đưa vào các lớp nghề, gắn việc nâng kỹ năng lao động với sản xuất và phát triển dịch vụ tại địa phương.

Nâng kỹ năng theo hướng phát triển kinh tế

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Krông Búk và xã Ea Kly, xã Ea Kly mới có diện tích 107,63km², hơn 40.000 dân với 30 dân tộc cùng sinh sống. Sinh kế của người dân gắn nhiều với nông nghiệp, trong khi nhu cầu học thêm nghề, tìm việc và phát triển dịch vụ cũng được địa phương quan tâm.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2026 của UBND xã, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 2.198 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Riêng nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.370 tỷ đồng. Với quy mô sản xuất này, nâng kỹ năng cho người làm nông là một trong những yêu cầu gắn trực tiếp với phát triển kinh tế.

Tháng 10/2026, UBND xã phối hợp với Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột mở 2 lớp nghề trồng cà phê cho 70 học viên tại buôn Kla và buôn Krãi. Người tham gia có cả người trẻ lẫn những người đã gắn bó nhiều năm với vườn cây. Họ đến lớp để bổ sung kiến thức cho công việc vốn quen thuộc của gia đình.

Tại lớp học ở buôn Kla, nhu cầu được người dân nêu khá cụ thể: cách bón phân, tưới nước theo giai đoạn sinh trưởng, nhận biết cây thiếu dinh dưỡng, tỉa cành và phục hồi sau thu hoạch. Có người trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê cũng mong được tham gia lớp hướng dẫn chăm sóc loại cây này.

Việc tổ chức lớp tại nhà cộng đồng giúp học viên thuận tiện đi lại, thu xếp thời gian giữa học tập và sản xuất. Nội dung học gắn với vườn cây sẵn có cũng tạo điều kiện để bà con đối chiếu kiến thức với những vấn đề đang gặp, từ đó lựa chọn cách áp dụng phù hợp.

Ở phạm vi phát triển kinh tế, Ea Kly xác định thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ; phát triển mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc nông sản. Hướng đi này đòi hỏi người trực tiếp sản xuất từng bước làm quen với quy trình, yêu cầu chất lượng và cách ghi chép, theo dõi quá trình canh tác.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Ea Kly cho biết, chủ trương hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phù hợp với nhu cầu nâng kỹ năng sản xuất, tìm việc và cải thiện sinh kế của người dân. Các lớp nghề được đưa về thôn, buôn là bước cụ thể hóa chính sách, tạo điều kiện để bà con tiếp cận kiến thức ngay tại địa phương.

Gắn lớp học với khả năng sử dụng nghề

Bên cạnh nghề nông nghiệp, Ea Kly triển khai các lớp trang điểm, làm đẹp tại thôn, buôn. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm, xã tổ chức 3 lớp với 105 học viên. Riêng lớp tại thôn Tân Thành khai giảng tháng 9/2026 có thời gian đào tạo 3 tháng, hướng đến trang bị kỹ năng để người học tìm việc hoặc phát triển dịch vụ phù hợp.

Hoạt động đào tạo nghề được thực hiện theo Tiểu dự án 3 về giáo dục nghề nghiệp, việc làm thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các lớp học mở thêm cơ hội tiếp cận nghề cho lao động dân tộc thiểu số và người thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách.

Theo báo cáo, tỷ lệ hộ nghèo của xã duy trì ở mức 1%, căn cứ kết quả rà soát cuối năm 2025. Với những gia đình còn khó khăn, học nghề phải được thu xếp cùng việc kiếm sống, chăm sóc con cái và mùa vụ. Bởi vậy, các lớp được bố trí thời gian linh hoạt, vào buổi tối hoặc cuối tuần để người dân thuận tiện tham gia.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly cho biết, địa phương khảo sát nhu cầu, phối hợp với đơn vị đào tạo lựa chọn nghề và tổ chức lớp. Trong quá trình triển khai, xã chú trọng thông tin về thời gian, địa điểm, điều kiện tham gia và chính sách hỗ trợ, đồng thời ghi nhận khó khăn của người học để tháo gỡ.

Báo cáo 9 tháng ghi nhận toàn xã duy trì 817 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đây là nhóm cần được khảo sát thêm về yêu cầu công việc và khả năng tiếp nhận lao động. Với người muốn tự làm nghề, những vấn đề như dụng cụ, vốn ban đầu, lượng khách cũng ảnh hưởng đến khả năng sử dụng kỹ năng đã học.

Các lớp nghề đang triển khai cần thêm thời gian để đánh giá khả năng áp dụng và tác động đến thu nhập. Với người dân, điều mong đợi sau khóa học là biết chăm sóc vườn cây đúng kỹ thuật hơn, đủ kỹ năng nhận việc hoặc từng bước phát triển dịch vụ tại nhà. Đó cũng là những kết quả cụ thể để nhìn nhận hiệu quả đào tạo nghề tại Ea Kly.