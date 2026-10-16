Đắt hơn, độc đáo hơn nhưng iPhone Duo vẫn thua iPhone 18 Pro về camera?

iPhone Duo sở hữu mức giá khởi điểm cao nhất trong lịch sử iPhone. Xét ở một khía cạnh nào đó, điều này cũng dễ hiểu bởi thiết bị kết hợp hai thiết bị trong một nhờ thiết kế màn hình gập.

Tuy nhiên, dù có giá lên tới 1.999 USD, iPhone Duo vẫn thiếu một số trang bị camera cao cấp trên iPhone 18 Pro.

ÍT CAMERA HƠN, KHẢ NĂNG ZOOM HẠN CHẾ HƠN

Độ phân giải cảm biến không phải là điểm yếu của iPhone Duo. Máy được trang bị hai camera sau 48 MP gồm camera chính và camera góc siêu rộng, đồng thời hỗ trợ chụp ảnh macro. Tuy nhiên, số lượng camera lại là một câu chuyện khác khi Apple không trang bị ống kính tele chuyên dụng cho mẫu iPhone gập này.

Nhờ cảm biến độ phân giải cao, cả iPhone Duo và iPhone 18 Pro đều có thể chụp ảnh zoom 2x bằng cách cắt khung hình từ cảm biến chính 48 MP. Dù vậy, iPhone 18 Pro vượt trội hơn nhờ camera tele chuyên dụng hỗ trợ zoom quang học 4x.

Camera này còn có thể tận dụng cảm biến 48 MP để tạo ra ảnh zoom 8x với độ phân giải 12 MP, đạt chất lượng tương đương zoom quang học. Trong khi đó, iPhone Duo chỉ hỗ trợ zoom tối đa 2x với chất lượng tương đương quang học.

Trên thực tế, điều này khiến iPhone Duo không phải lựa chọn lý tưởng để chụp các chủ thể ở xa, chẳng hạn như ca sĩ trên sân khấu hòa nhạc hay vận động viên đang thi đấu. Dù vẫn có thể sử dụng zoom kỹ thuật số để phóng to hơn mức 2x, chất lượng hình ảnh sẽ giảm dần khi mức zoom tăng lên.

Apple chưa đưa ra lời giải thích chính thức về việc loại bỏ một tính năng quan trọng như ống kính tele trên mẫu iPhone đầu tiên có giá gần 2.000 USD, nhưng nguyên nhân có thể nằm ở những giới hạn về thiết kế.

iPhone Duo không có camera tele

Khi mở ra, điện thoại gập có kích thước lớn hơn đáng kể nhưng toàn bộ hệ thống camera vẫn phải nằm gọn trong một nửa thân máy rất mỏng. Các mô-đun camera cũng phải chia sẻ không gian vốn đã hạn chế với những linh kiện quan trọng khác, đặc biệt là pin.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các thế hệ iPhone Duo trong tương lai sẽ tiếp tục thiếu ống kính zoom chuyên dụng. Một số nhà sản xuất điện thoại gập khác đã tìm được cách tích hợp loại camera này vào thiết bị.

Vì vậy, đây hoàn toàn có thể trở thành một trong những nâng cấp đáng chú ý mà Apple sử dụng để thu hút người dùng chuyển sang các thế hệ Duo tiếp theo.

Một thiếu sót đáng kể khác là khẩu độ thay đổi, một trong những tính năng nổi bật của iPhone 18 Pro. Công nghệ này cho phép điều chỉnh độ mở của ống kính về mặt vật lý, qua đó kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến và mức độ rõ nét của các chi tiết trong khung hình.

Ngược lại, iPhone Duo sử dụng khẩu độ cố định, tương tự những thế hệ iPhone trước đây. Máy vẫn hỗ trợ chế độ Chân dung với hiệu ứng làm mờ hậu cảnh, nhưng hiệu ứng được xử lý bằng phần mềm không thể thay thế hoàn toàn khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh của khẩu độ vật lý.

NHỮNG TÍNH NĂNG CHỤP ẢNH ĐỘC ĐÁO CỦA IPHONE DUO

Dù thiếu một số trang bị camera cao cấp, iPhone Duo vẫn có những lợi thế riêng nhờ thiết kế gập. Khi gập một phần, máy có thể tự đứng vững trên bề mặt phẳng, hoạt động tương tự một chiếc chân máy tích hợp. Điều này đặc biệt hữu ích khi chụp ảnh nhóm hoặc thực hiện cuộc gọi video.

iPhone Duo được trang bị camera selfie 12 MP trên màn hình ngoài và một camera FaceTime riêng hỗ trợ quay video 1080p, được bố trí bên dưới màn hình gập bên trong.

Đáng chú ý, màn hình ngoài còn có thể hoạt động như kính ngắm cho hệ thống camera sau 48 MP. Khi mở hoàn toàn thiết bị, camera sau có thể hướng về phía người chụp trong khi màn hình ngoài vẫn hiển thị khung hình theo thời gian thực. Nhờ đó, việc chụp ảnh selfie bằng camera sau với độ phân giải cao trở nên thuận tiện hơn.

Thiết kế này cũng cho phép đặt điện thoại trên một bề mặt phẳng, sau đó đứng vào khung hình cùng mọi người và kiểm tra bố cục ảnh thông qua màn hình ngoài. Đây là khả năng mà những mẫu iPhone có thiết kế dạng thanh truyền thống không thể thực hiện theo cách tương tự.

Một tính năng riêng khác của iPhone Duo là Smart Take. Tính năng này có thể nhận biết khi mọi người trong ảnh nhóm đã sẵn sàng và tự động chụp ảnh, giúp hạn chế tình trạng có người chưa kịp tạo dáng hoặc nhắm mắt khi màn trập hoạt động.

Tính năng Smart Take trên iPhone Duo có khả năng nhận biết khi mọi người trong ảnh nhóm đã sẵn sàng và tự động chụp ảnh

Trong các cuộc gọi video, Duo FaceTime cho phép một người đứng gần tham gia cuộc gọi thông qua màn hình và camera ngoài. Nhờ vậy, người đó không cần chen vào bên cạnh để cùng nhìn màn hình bên trong.

Ngoài ra, tính năng Kid Cue có thể hiển thị các hình ảnh động về nhân vật Peanuts trên màn hình ngoài, giúp thu hút sự chú ý của trẻ em và hướng ánh nhìn về phía điện thoại.

Như vậy, hệ thống camera của iPhone Duo không hoàn toàn lép vế. Máy vẫn sở hữu những tính năng riêng hữu ích, đặc biệt trong các tình huống chụp ảnh nhóm, selfie và gọi video. Tuy nhiên, xét về khả năng chụp ảnh tổng thể, iPhone 18 Pro vẫn mang đến trải nghiệm đầy đủ và linh hoạt hơn theo cách truyền thống.

NHỮNG LỢI THẾ KHÁC CỦA IPHONE 18 PRO

Ngoài các khác biệt kể trên, iPhone Duo và iPhone 18 Pro vẫn có nhiều điểm chung. Cả hai đều hỗ trợ chụp ảnh ở độ phân giải 24 MP và 48 MP, chụp chân dung với các tùy chỉnh linh hoạt và sử dụng những phong cách nhiếp ảnh mới bao gồm khả năng điều chỉnh kết cấu và độ hạt của hình ảnh.

Cả hai thiết bị cũng có thể quay video 4K Dolby Vision với tốc độ lên tới 120 khung hình/giây và áp dụng hiệu ứng Điện ảnh sau khi quay.

Sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn khi cần kiểm soát các thông số chụp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ tự động. Nhờ được trang bị khẩu độ thay đổi, iPhone 18 Pro hỗ trợ hệ thống Điều khiển Pro cho phép điều chỉnh thủ công những thông số như tốc độ màn trập, cân bằng trắng và khẩu độ. iPhone Duo không có các tùy chọn điều khiển này.

Bên cạnh đó, iPhone Duo không hỗ trợ định dạng ảnh ProRAW, vốn lưu giữ nhiều dữ liệu cảm biến hơn để phục vụ quá trình chỉnh sửa chuyên sâu trong các ứng dụng như Lightroom.

Khả năng quay video cũng bị hạn chế khi máy không hỗ trợ ProRes, ProRes RAW hay Apple Log 2. Đây đều là những định dạng mang lại nhiều sự linh hoạt hơn khi xử lý màu sắc và hậu kỳ video.

Những thiếu sót này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến người thường xuyên chụp ảnh chuyên nghiệp hoặc muốn khai thác tối đa khả năng xử lý hậu kỳ bằng các công cụ chuyên dụng.

Tuy nhiên, với nhu cầu chụp ảnh thông thường như selfie, lưu lại những khoảnh khắc đời sống hay ghi hình những hành động đáng yêu của thú cưng, sự khác biệt có thể không quá quan trọng.

iPhone 18 Pro còn có một số lợi thế phần cứng khác. Máy sử dụng công nghệ chống rung dịch chuyển cảm biến thế hệ thứ hai, trong khi iPhone Duo vẫn dùng phiên bản cũ hơn.

Hệ thống đèn flash True Tone trên bản Pro có khả năng thích ứng với điều kiện chụp, còn đèn flash của Duo không được trang bị tính năng này. Ngoài ra, iPhone 18 Pro sở hữu hệ thống bốn micro đạt chất lượng phòng thu.

Hệ thống đèn flash True Tone trên iPhone 18 Pro có khả năng thích ứng với điều kiện chụp

iPhone Duo cũng không hỗ trợ chụp ảnh hoặc quay video không gian và thiếu tính năng Reference Image mới của Apple. Tính năng này ghi lại dữ liệu cảm biến có chữ ký số cùng với ảnh chụp nhằm xác minh những gì camera đã ghi nhận ban đầu.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro là lựa chọn phù hợp hơn đối với những người thường xuyên chụp các chủ thể ở xa, cần khả năng kiểm soát thủ công nâng cao, có nhu cầu chỉnh sửa ảnh và video chuyên sâu hoặc mong muốn một hệ thống camera toàn diện hơn.

Với những hạn chế về camera, iPhone Duo không đơn thuần là một chiếc iPhone 18 Pro có thể gập lại. Ở mức giá khởi điểm 1.999 USD, những đánh đổi này có thể khiến không ít người phải cân nhắc. Khoản chi phí lớn dành cho Duo chủ yếu phù hợp với những người thực sự yêu thích thiết kế gập và sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm khác biệt đó.

Bù lại, thiết kế đặc biệt của máy mang đến những tiện ích mà iPhone truyền thống khó có được. Khả năng tự đứng vững giúp việc chụp ảnh nhóm thuận tiện hơn, cho phép nhiều người cùng xuất hiện trong khung hình và dễ dàng kiểm tra bố cục trước khi chụp.

Đây có thể chưa phải hệ thống camera tốt nhất trong tầm giá nhưng lại là một cách tiếp cận khác biệt, kết hợp khả năng chụp ảnh với sự linh hoạt của điện thoại màn hình gập.