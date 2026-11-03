Đặt hàng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Thiếu tá Vũ Mạnh Tuấn, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phương tiện không người lái, Bộ Tham mưu Quân khu 7 cùng đồng đội vừa nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm “Thiết bị UAV cánh bằng cất, hạ cánh thẳng đứng”. Qua thử nghiệm, UAV cất cánh êm, giữ vị trí ổn định trong điều kiện gió cấp 4; hệ thống lực nâng hoạt động ổn định, có chế độ tự ngắt giúp tiết kiệm điện. UAV đạt tốc độ 90-110km/giờ, hạ cánh chính xác trong bán kính 0,5-1m. Dù mới thành lập, Tiểu đoàn đã triển khai hiệu quả phong trào phát huy SKCTKT, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.

Cán bộ Tiểu đoàn Phương tiện không người lái, Bộ Tham mưu Quân khu 7 ứng dụng sáng kiến trong huấn luyện.

Sáng kiến “Hồ sơ điện tử trạm thông tin quân sự” do Thượng tá Nguyễn Ngọc Bích, Trợ lý Phòng Thông tin, Bộ Tham mưu Quân khu 7 cùng đồng đội thực hiện, được đưa vào sử dụng từ tháng 6-2026, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý hồ sơ tại các tổ, trạm thông tin. Thay vì lưu trữ chủ yếu trên giấy, cán bộ, chiến sĩ cập nhật, quản lý dữ liệu trên hệ thống điện tử, giúp lưu trữ hồ sơ tập trung, tra cứu nhanh, đồng bộ. Nhờ đó, đơn vị tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thông tin quân sự.

Trung tá Lê Văn Hùng, Trợ lý Phòng Cơ yếu, Bộ Tham mưu Quân khu 7 cùng đồng đội nghiên cứu, xây dựng “Phần mềm quản lý, giám sát kết nối mạng quân sự tại cơ quan, đơn vị”. Phần mềm hoạt động độc lập, được lập trình đa luồng, tự động hóa các khâu kiểm tra, kiểm soát kết nối mạng. Hệ thống có khả năng tự động quét, giám sát trong 10 giây, kịp thời phát hiện, cảnh báo khi mất kết nối hoặc xảy ra sự cố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn mạng quân sự tại đơn vị.

Cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Quân khu 7 trao đổi kiến thức về khoa học, công nghệ.

Đó là 3 trong số 20 sáng kiến, giải pháp tiêu biểu được Bộ Tham mưu Quân khu 7 nghiên cứu, triển khai từ đầu năm 2026 đến nay. Các sáng kiến tập trung cải tiến trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, trực tiếp phục vụ huấn luyện, SSCĐ, chỉ huy, điều hành và xây dựng chính quy. Theo Đại tá Nguyễn Hải Nam, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7, điểm nổi bật là các sáng kiến đều xuất phát từ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; được thử nghiệm, thẩm định, hoàn thiện trước khi đưa vào ứng dụng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao chất lượng công việc. Quá trình nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến còn thúc đẩy cán bộ, nhân viên học tập, rèn luyện, chủ động khai thác, quản lý hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật, làm chủ kỹ thuật, công nghệ.

Cán bộ Bộ Tham mưu Quân khu 7 hướng dẫn bộ đội ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Tham mưu Quân khu 7 xác định việc phát huy SKCTKT phải trực tiếp tháo gỡ khó khăn trong công tác; ưu tiên giải pháp thiết thực, an toàn, tiết kiệm, dễ sử dụng, có khả năng nhân rộng. Để khuyến khích cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nghiên cứu, sáng tạo, Bộ Tham mưu Quân khu 7 triển khai nhiều mô hình, tổ chức hội thi, hội thao; thực hiện chặt chẽ việc đánh giá, thẩm định, công nhận sáng kiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích và đưa các sáng kiến hiệu quả vào ứng dụng, nhân rộng. Đội ngũ cán bộ tăng cường bám cơ sở, nắm chắc những hạn chế, khó khăn để xác định nội dung nghiên cứu; quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, môi trường thử nghiệm để các ý tưởng được kiểm chứng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Thời gian tới, Bộ Tham mưu Quân khu 7 tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy SKCTKT sát nhiệm vụ, sát thực tiễn. Trọng tâm là xây dựng cơ chế đặt hàng sáng kiến; tăng cường phối hợp giữa cán bộ chuyên môn, cơ quan kỹ thuật và đơn vị sử dụng; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, hạn chế nghiên cứu trùng lặp.