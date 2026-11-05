Đặt hạn xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm tại cuộc họp chuyên đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày 5/11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các chủ đầu tư chủ động cân đối tài chính, chuyển đủ kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để chi trả cho người dân đã đăng ký nhận tiền theo phương án được phê duyệt; trong đó, tập trung vào các dự án Khu công nghiệp Lộc Giang, Nam Tân Tập, Phúc Long mở rộng, Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng. Các chủ đầu tư phải hoàn thành việc chuyển kinh phí trong tháng 11/2026.

Đối với công tác tái định cư, các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện khu tái định cư, bảo đảm đủ nền để bố trí cho người dân. Riêng Khu công nghiệp Hựu Thạnh, địa phương rà soát quỹ đất tái định cư; trường hợp không còn quỹ nền thì nhà đầu tư phải mua nền để bố trí cho các hộ đủ điều kiện; phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung xử lý những dự án kéo dài như: Khu công nghiệp Hạnh Phúc tại xã Mỹ Hạnh là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh nhưng sau 24 năm vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, các đơn vị phải tập trung tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026; tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp thành phần trong Khu công nghiệp Đức Hòa 3…

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện dứt điểm về giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu công nghiệp Nam Thuận, Khu công nghiệp Đông Nam Á…. đồng thời, thường xuyên kiểm tra các vấn đề liên quan đến môi trường, đầu tư hạ tầng và giao thông kết nối, tạo thuận lợi trong quá trình thu hút đầu tư của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục vận động, đối thoại với người dân; đối với những trường hợp không đồng thuận, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế và tổ chức thực hiện theo quy định. Trong đó, cần tập trung xử lý 24 trường hợp đã được đề xuất cưỡng chế trong quý IV/2026, gồm 15 trường hợp tại các khu công nghiệp và 9 trường hợp tại các cụm công nghiệp.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh Nguyễn Anh Đức thông tin về công tác chi trả bồi thường hiện nay.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh Nguyễn Anh Đức, đơn vị hiện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 25 dự án khu công nghiệp và 20 dự án cụm công nghiệp. Đến ngày 3/11, tại 25 dự án khu công nghiệp có 10.366 trường hợp bị ảnh hưởng. Các đơn vị đã chi trả bồi thường cho 6.974 trường hợp, đạt 67,28%; diện tích đã chi trả hơn 3.067ha trên tổng gần 3.907ha, đạt 78,52%; kinh phí đã chi trả hơn 12.286 tỷ đồng trên tổng hơn 22.372 tỷ đồng, đạt gần 55%.

Đối với 20 dự án cụm công nghiệp, đã chi trả cho 496/595 trường hợp, đạt 83,36%; diện tích hơn 157ha trên tổng gần 198ha, đạt 79,61%; kinh phí gần 1.400 tỷ đồng trên tổng hơn 1.662 tỷ đồng, đạt 83,25%. Nhìn chung, tỷ lệ chi trả kinh phí tại các cụm công nghiệp cao hơn các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là một số chủ đầu tư chưa kịp thời bố trí kinh phí bồi thường, chậm hoàn thiện khu tái định cư; một số địa phương chưa kịp thời thực hiện các thủ tục cưỡng chế, xác nhận nguồn gốc đất và điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh trích đo, cung cấp bản vẽ phục vụ lập phương án bổ sung còn chậm; một số phương án bồi thường được phê duyệt từ nhiều năm trước có đơn giá chênh lệch lớn so với hiện nay, khiến người dân chưa đồng thuận.

Đại diện các sở, ngành tham dự cuộc họp, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại Khu công nghiệp Lộc Giang, hiện còn hơn 500 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường; trong đó, có gần 200 trường hợp đã đăng ký nhận tiền với tổng kinh phí hơn 811 tỷ đồng nhưng chủ đầu tư chưa bố trí đủ nguồn chi trả.

Tại Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng, có gần 1.000 trường hợp đăng ký nhận tiền, với tổng kinh phí khoảng 2.600 tỷ đồng, song chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất. Khu công nghiệp Hựu Thạnh đã chi trả cho hơn 1.300/1.351 trường hợp, đạt hơn 97% về kinh phí, còn 33 trường hợp chưa nhận tiền.

Đối với Khu công nghiệp Nam Tân Tập, còn hơn 340 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường; trong đó, một số trường hợp liên quan đến điều chỉnh ranh giải phóng mặt bằng và tài sản thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại cuộc họp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định đến tiến độ hoàn thành của các dự án, có ý nghĩa quan trọng đối với thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, đòi hỏi sự phối hợp quyết liệt giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ thuộc phạm vi quản lý.