Đặt gương thế nào để vừa đẹp nhà vừa tránh điều kiêng kỵ?

Dato’ Anthony Cheng, doanh nhân người Malaysia, cố vấn huyền học và chuyên gia tư vấn kinh doanh, đưa ra một số lưu ý về cách bố trí gương trong nhà.

Gương đối diện giường ngủ: Đẹp nhưng có thể gây bất tiện

Theo quan niệm dân gian, gương là một trong những vật dụng cần hạn chế đặt trong phòng ngủ, đặc biệt là vị trí đối diện trực tiếp với giường.

Ngày nay, nhiều người không còn tin vào những cách lý giải mang màu sắc tâm linh như soi gương dễ gặp ma nhưng vẫn có một lý do thực tế để cân nhắc vị trí này.

Hãy thử tưởng tượng, giữa đêm khi vừa tỉnh giấc, trong trạng thái còn ngái ngủ, một người bất chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Với ánh sáng yếu và không gian yên tĩnh, khoảnh khắc đó hoàn toàn có thể khiến người ta giật mình.

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Nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra, cảm giác bất an hoặc khó chịu có thể ảnh hưởng đến việc trở lại giấc ngủ. Vì vậy, thay vì đặt gương đối diện giường, gia chủ có thể lựa chọn vị trí bên cạnh hoặc sử dụng gương có cánh đóng/mở để hạn chế hình ảnh phản chiếu khi nghỉ ngơi.

Đây cũng là điều cần lưu ý với những chiếc tủ quần áo có thiết kế cánh gương. Kiểu tủ này mang lại sự tiện lợi, đặc biệt với những căn phòng nhỏ nhưng nếu gương phản chiếu trực tiếp giường ngủ thì vẫn có thể tạo cảm giác không thoải mái.

Tivi cũng có thể trở thành “chiếc gương” trong phòng ngủ

Không chỉ gương, những bề mặt có khả năng phản chiếu cũng đáng được chú ý.

Nhiều gia đình đặt tivi trong phòng ngủ để giải trí trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, khi tivi tắt, màn hình đen có thể phản chiếu hình ảnh của người nằm trên giường, tương tự một bề mặt gương.

Trong căn phòng tối, việc bất ngờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu cũng có thể gây giật mình. Vì vậy, nếu có điều kiện, tivi nên được đặt ở vị trí không phản chiếu trực tiếp giường ngủ hoặc sử dụng giải pháp che màn hình khi không xem.

Theo Dato’ Anthony, nguyên tắc chung là nên hạn chế những vật có khả năng phản chiếu hình ảnh con người ở đầu và cuối giường, đặc biệt là các loại gương lớn.

Không nên đặt gương đối diện cửa chính

Cửa chính thường được xem là vị trí quan trọng trong phong thủy nhà ở. Vì vậy, cách bố trí gương tại khu vực này cũng được nhiều gia đình quan tâm.

Theo quan niệm phong thủy, gương đặt đối diện cửa chính có thể tạo thành thế được gọi là “phản tài”, với ý nghĩa tài lộc vừa vào nhà đã bị phản chiếu ra ngoài.

Đây là quan niệm phong thủy, không phải kết luận khoa học. Tuy nhiên, xét về công năng sử dụng, việc đặt gương đối diện cửa chính cũng có thể khiến người bước vào nhà bất ngờ nhìn thấy hình ảnh của mình, đặc biệt khi ánh sáng trong nhà và ngoài cửa có sự chênh lệch.

Nếu muốn đặt gương ở khu vực tiền sảnh, Dato’ Anthony cho rằng có thể bố trí gương ở hai bên cửa thay vì đặt đối diện trực tiếp với cửa chính. Cách này vừa thuận tiện cho việc chỉnh trang trước khi ra ngoài, vừa tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn.

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Có nên đặt gương trong phòng ăn?

Gương trong phòng ăn thường được sử dụng với mục đích trang trí, đặc biệt trong những căn hộ có diện tích nhỏ. Bề mặt phản chiếu giúp không gian có cảm giác rộng và sáng hơn.

Tuy nhiên, trong phong thủy tồn tại quan niệm cho rằng gương phản chiếu thức ăn có thể giúp “nhân đôi” tài lộc. Dato’ Anthony cho rằng cách lý giải này không có cơ sở thực tế.

Nếu sử dụng gương trong phòng ăn, gia chủ nên xem đây là một lựa chọn về thiết kế nội thất thay vì kỳ vọng vào tác dụng nhân đôi tài sản.

Quan trọng nhất vẫn là vị trí, kích thước và cách bố trí sao cho phù hợp với tổng thể căn phòng, không gây chói mắt hoặc tạo cảm giác rối mắt.

Tránh sử dụng gương nứt, vỡ

Một lưu ý khác được đề cập là tình trạng của chiếc gương. Theo quan niệm phong thủy, gương nứt, vỡ hoặc sứt mẻ thường được xem là biểu tượng của sự chia cắt, đổ vỡ và những điều không may. Vì thế, những chiếc gương đã hư hỏng nên được thay mới thay vì tiếp tục sử dụng.

Ở góc độ thực tế, đây cũng là lựa chọn hợp lý bởi gương nứt hoặc vỡ có thể gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ.

Về hình dáng, những chiếc gương có thiết kế đơn giản như hình tròn hoặc hình vuông thường dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá nhiều gương trong cùng một không gian.

Một căn phòng có quá nhiều bề mặt phản chiếu có thể tạo cảm giác rối mắt, thiếu sự thư thái, nhất là với phòng ngủ hoặc những không gian cần sự yên tĩnh.

Nhìn chung, dù lựa chọn cách lý giải theo phong thủy hay đơn thuần dựa trên công năng và tâm lý, nguyên tắc quan trọng khi sử dụng gương vẫn là đặt đúng vị trí, vừa đủ và phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Dato’ Anthony Cheng và hành trình kết hợp huyền học với kinh doanh

Dato’ Anthony Cheng là doanh nhân người Malaysia, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực tư vấn huyền học và chiến lược kinh doanh. Ông cho biết đã dành hơn 16 năm nghiên cứu sự kết hợp giữa huyền học, kinh doanh và khoa học.

Các lĩnh vực được ông tìm hiểu gồm Kinh Dịch, phong thủy, bát tự, kỳ môn độn giáp, tướng học, danh học cùng thần số học, phân tích tính cách, tâm lý học, triết học, kinh doanh và marketing.

Theo ông, việc kết hợp kiến thức phương Đông và phương Tây, cùng với quá trình kiểm chứng trong thực tế, giúp hình thành cách tiếp cận mà ông gọi là “doanh nghiệp huyền học hóa, huyền học chiến lược hóa, chiến lược dữ liệu hóa”.

Dato’ Anthony cho biết từ năm 1997, ông đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu tại thị trường Malaysia. Sau khoảng 20 năm hoạt động trong lĩnh vực marketing và bán hàng, ông tích lũy kinh nghiệm về xây dựng hệ thống, đào tạo và phát triển mạng lưới.

Phương châm sống được ông nhắc đến là: “Muốn thành công, sự sáng tạo nhất định phải khác biệt”.

Theo ông, sáng tạo giúp con người thoát khỏi lối mòn, tạo ra sự khác biệt và mở ra những cơ hội mới.

Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông từng ví von: “Nếu tôi ném một hòn đá xuống trước, mặt hồ mới xuất hiện những gợn sóng”.

Với Dato’ Anthony, bên cạnh sáng tạo và chiến lược, những giá trị như cống hiến, trân trọng các mối nhân duyên và lòng biết ơn cũng có ý nghĩa quan trọng. Ông cho rằng, sự giàu có trong tâm hồn mới là sự giàu có thực sự.