Đất giãn dân tại xã Đoài Phương: Nhiều tồn tại chờ hướng dẫn xử lý

Trước kiến nghị của người dân và cử tri, UBND xã Đoài Phương đã rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện và báo cáo cấp thẩm quyền để tìm hướng giải quyết cho những hồ sơ kéo dài qua nhiều thời kỳ.

Những hồ sơ chưa thể khép lại

Nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở ổn định tại khu đất giãn dân Đồng Trương, nhưng nhiều tồn tại tại ở khu vực này đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: PV

Thời gian qua, một số người dân xã Đoài Phương tiếp tục có đơn đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng giải quyết những tồn tại liên quan đến giao đất giãn dân. Nội dung này cũng nhiều lần được kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri.

Giải quyết kiến nghị của người dân, đầu năm 2026, UBND xã Đoài Phương đã thành lập tổ công tác xác minh sự việc. Trong trả lời gần đây nhất, UBND xã Đoài Phương cho biết, do có nhiều vướng mắc vượt thẩm quyền, nên UBND xã phải chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng. Sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, địa phương sẽ tiến hành giải quyết theo thẩm quyền. Với trả lời này, sự việc một lần nữa lại khiến người dân phải tiếp tục chờ...

Lần theo tài liệu của sự việc được biết, việc giao đất giãn dân tại khu Đồng Trương, Gò Giàng - Nương Củ và Gò Đào - Yên Chỉ được triển khai trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2006. Quá trình triển khai tại từng khu phát sinh những tồn tại khác nhau về hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xét duyệt đối tượng, thực hiện nghĩa vụ tài chính, giao đất ngoài thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Như tại khu Đồng Trương, dù thực hiện giao đất từ năm 1999, nhưng đến nay vẫn còn 10 trường hợp vướng mắc. Khu Gò Giàng - Nương Củ thực hiện từ năm 2005-2006, nhưng đến nay vẫn còn 8 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; 41 hộ được xét duyệt giao đất, song đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Đặc biệt, tại khu Gò Đào - Yên Chỉ, dự án đất giãn dân thực hiện từ năm 2006, đã chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho 152/162 trường hợp; tổng số hộ được xét duyệt giao đất là 243 trường hợp. Toàn bộ các hộ đã nộp đủ tiền sử dụng đất, nhưng chưa được ban hành quyết định giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại khu vực này, hiện 2 hộ có công trình; phần diện tích còn lại chưa được bàn giao tại thực địa và hiện chưa được sử dụng. Việc này vừa gây lãng phí tài nguyên đất đai, vừa gây bức xúc trong nhân dân suốt thời gian dài.

Chờ hướng dẫn tháo gỡ của cấp thẩm quyền

Theo ông Trần Hữu Tình, trưởng phòng Kinh tế xã Đoài Phương, qua tổng hợp việc giao đất giãn dân của UBND xã, riêng về giải phóng mặt bằng, hiện còn 19 trường hợp vướng mắc ở cả 3 khu: Đồng Trương, Gò Giàng - Nương Củ và Gò Đào - Yên Chỉ; bên cạnh đó còn rất nhiều trường hợp chưa hoàn thiện về thủ tục, quy hoạch, nộp tiền sử dụng đất...

Trong đó, những tồn tại tại khu Đồng Trương và khu Gò Giàng - Nương Củ đã được Đoàn Kiểm tra của UBND thị xã Sơn Tây (trước đây) xem xét từ năm 2017 với 6 nội dung cần giải quyết. Trong 6 nhóm nhiệm vụ, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã thực hiện và được UBND thị xã Sơn Tây chấp thuận năm 2018. Tuy nhiên, các phần việc tiếp theo như thoái thu tiền sử dụng đất, thực hiện trình tự xem xét, xử lý đối với một số trường hợp đang sử dụng đất, hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hạ tầng, giao đất ngoài thực địa và cấp giấy chứng nhận vẫn chưa hoàn thành.

Riêng với khu Gò Đào - Yên Chỉ, UBND xã xác định, cần thực hiện phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án đối với một trường hợp; tiếp tục thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ theo quyết định từ năm 2007 của UBND thị xã Sơn Tây đối với 9 hộ dân; ban hành các quyết định giao đất cho các hộ chưa có quyết định, tổ chức giao đất ngoài thực địa.

Trao đổi với phóng viên về những phần việc phải triển khai, Trưởng phòng Kinh tế xã Đoài Phương Trần Hữu Tình cho biết, Luật Đất đai năm 2024 không còn quy định riêng về giao đất giãn dân, trong khi vụ việc hình thành từ nhiều năm trước, nên việc xử lý cần được cơ quan chuyên môn hướng dẫn trên cơ sở hồ sơ, hiện trạng và quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp.

Trước những khó khăn trên, ngày 26-8-2026, UBND xã Đoài Phương đã có Báo cáo số 525/BC-UBND gửi UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội đề nghị được xem xét, tháo gỡ.

Gần đây nhất, ngày 9-9-2026, UBND thành phố đã có văn bản số 4635/UBND-TTTP chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 6-3-2026 của UBND thành phố về rà soát, thực hiện các kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mặc dù không phải văn bản chỉ đạo riêng đối với vụ việc tại xã Đoài Phương, nhưng văn bản này đã xác định hướng xử lý chung đối với các trường hợp giao đất giãn dân trước đây chưa bảo đảm quy định pháp luật. Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các xã, phường rà soát hồ sơ pháp lý ban đầu, đo đạc, thiết lập hồ sơ hiện trạng, đối chiếu quy hoạch và đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

UBND thành phố đồng thời yêu cầu chính quyền cơ sở rà soát, phân loại từng trường hợp; chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, hiện trạng và sự phù hợp với quy hoạch; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có), không để thất thoát ngân sách...

Với chỉ đạo của thành phố, đây là dịp để các địa phương nói chung, xã Đoài Phương nói riêng tiếp tục rà soát, thiết lập đầy đủ hồ sơ pháp lý, đề xuất biện pháp để xử lý dứt điểm các tồn tại cũ. Chỉ khi từng hồ sơ được phân loại, xác định rõ hiện trạng, sự phù hợp với quy hoạch, nghĩa vụ tài chính và thẩm quyền giải quyết, các tồn tại kéo dài tại 3 khu đất trên mới có cơ sở được xử lý. Đây cũng là điều kiện để trả lời rõ ràng kiến nghị của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các trường hợp đủ điều kiện, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương trong quản lý đất đai.