Đặt giám sát thường xuyên làm trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 18/9, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Minh Quang làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng năm 2026.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Tiến Dũng báo cáo kết quả công tác tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thành chương trình, kế hoạch, quy định để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ cơ sở.

Kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đảm bảo 6 rõ: Rõ nội dung, rõ đối tượng, rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, rõ thời gian thực hiện, rõ sản phẩm đầu ra, rõ trách nhiệm; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

9 tháng năm 2026, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên để tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; qua đó góp phần phòng ngừa, cảnh báo vi phạm, khuyết điểm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Mạc Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm rõ hơn tình hình triển khai nhiệm vụ, cũng như kinh nghiệm, giải pháp, cách làm mới hiệu quả của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Xuất phát từ thực tiễn công tác, cũng như những vướng mắc, khó khăn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế các quy định, hướng dẫn để thực hiện đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Nhất là, ban hành quy trình kiện toàn, bổ sung thành viên ủy ban kiểm tra các cấp; quy định về chế độ, chính sách, thâm niên nghề đối với cán bộ kiểm tra cấp xã, phường. Nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro trong công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung kết nối đồng bộ, liên thông, tích hợp, giảm tải số lượng báo cáo bằng lời, tăng cường báo cáo trực tuyến...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang khẳng định, trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu đòi hỏi cao ở một tỉnh có địa bàn rộng, số đảng viên và tổ chức đảng lớn, song Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và đạt kết quả tích cực, toàn diện trong thời gian qua.

Trên cơ sở phân tích bối cảnh tình hình, cũng như yêu cầu của thực tiễn, đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần quan tâm hơn nữa công tác giám sát thường xuyên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời chủ động đổi mới tư duy, phương thức các cuộc giám sát, chuyển mạnh từ bị động phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ vi phạm.

Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở đảm bảo về số lượng và tinh thông nghiệp vụ. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở cấp cơ sở.

Chủ động nắm tình hình, những vấn đề mới phát sinh để kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số, tiến tới thực hiện việc kiểm tra, giám sát trên dữ liệu số...

Đồng chí mong muốn tỉnh Thanh Hóa quan tâm hơn nữa cho công tác cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó cần xem xét bố trí biên chế, hoàn thiện bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra cấp xã đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...