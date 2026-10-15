Đạt dưới 70 điểm, giáo viên TPHCM sẽ mất thu nhập tăng thêm hàng chục triệu

Theo quy định, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý được thành 4 mức dựa trên tổng điểm đạt được.

Cụ thể, người đạt từ 90 điểm trở lên được xếp mức 1, hưởng 100% mức chi thu nhập tăng thêm theo quy định. Người đạt từ 85 đến dưới 90 điểm thuộc mức 2, được hưởng 90%.

Người đạt từ 70 đến dưới 85 điểm được xếp mức 3, hưởng 80% mức chi thu nhập tăng thêm. Trường hợp đạt dưới 70 điểm thuộc mức 4 và không được hưởng khoản thu nhập này.

Mức thu nhập tăng thêm thực tế của giáo viên phụ thuộc vào kết quả đánh giá hằng quý. Giáo viên có kết quả xếp loại càng cao thì tỷ lệ hưởng càng lớn; người đạt dưới 70 điểm sẽ không được nhận thu nhập tăng thêm.

Hiện UBND TPHCM đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo dự thảo, mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 3 triệu đồng/người/tháng hoặc 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ.

Giáo viên hạng I có thể nhận hơn 30 triệu đồng mỗi tháng.

Giáo viên và học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo cách tính được áp dụng, thu nhập tăng thêm của giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được xác định dựa trên hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ (nếu có), mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng và hệ số thu nhập tăng thêm 1,8.

Công thức tính: (Hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ nếu có) × 2,53 triệu đồng × 1,8.

Với giáo viên mầm non hạng III, thu nhập tăng thêm dao động từ 9,56 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 2,1, đến 22,26 triệu đồng ở bậc 10, hệ số 4,89.

Giáo viên mầm non hạng II được hưởng từ 10,65 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 2,34, đến 22,67 triệu đồng ở bậc 9, hệ số 4,98. Với hạng I, mức này dao động từ 18,2 triệu đồng ở bậc 1, hệ số 4, đến 29,05 triệu đồng ở bậc 8, hệ số 6,38.

Đối với giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng III, thu nhập tăng thêm từ 10,65 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 2,34, đến 22,26 triệu đồng ở bậc 9, hệ số 4,98.

Giáo viên hạng II được hưởng từ 18,2 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 4, đến 29,05 triệu đồng ở bậc 8, hệ số 6,38.

Mức cao nhất thuộc về giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng I, với thu nhập tăng thêm từ 20,03 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 4,4, đến 30,87 triệu đồng ở bậc 8, hệ số 6,78.

Khoản thu nhập này được chi trả theo quý, tức 3 tháng/lần.

Hơn 117.000 viên chức giáo dục thuộc diện được hưởng

Gần 10 năm qua, chính sách thu nhập tăng thêm đã trở thành một trong những cơ chế đặc thù dành cho đội ngũ giáo viên, viên chức tại TPHCM. Từ ngày 1/4/2018, thành phố bắt đầu triển khai chính sách với hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm tối đa 0,6 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ trong năm 2018; 1,2 lần năm 2019 và 1,8 lần năm 2020 theo lộ trình tại Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND.

Trong những năm tiếp theo, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm được xác định theo từng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách. Từ năm 2023, Nghị quyết 98/2023/QH15 tiếp tục tạo cơ sở để TPHCM duy trì chính sách thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù. Việc chi trả thực tế phụ thuộc vào quy định của thành phố, nguồn kinh phí và kết quả đánh giá công việc của từng người.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM tiếp tục duy trì chính sách thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù, mở rộng sang khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, hơn 117.000 viên chức ngành giáo dục thuộc diện được hưởng chính sách này. Trong đó, khu vực 1 (TPHCM cũ) có hơn 80.600 người, khu vực 2 hơn 20.700 người và khu vực 3 hơn 16.450 người.

Từ quý III/2026, viên chức ngành giáo dục TPHCM được đánh giá, xếp loại dựa trên chỉ số hiệu suất công việc (KPI). Kết quả đánh giá là một trong những căn cứ chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.