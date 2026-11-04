Đất đấu giá ven Hà Nội hạ nhiệt sâu sau 2 năm

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Oai (Hà Nội), ngày 3/11, xã Thanh Oai tổ chức đấu giá 20 thửa đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán. Các thửa đất có diện tích 84-180 m2, giá khởi điểm 14,08 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá ghi nhận 47 khách hàng tham gia. Kết quả, cả 20 thửa đất đều có người trúng, với giá từ 44,08 triệu đồng/m2. Mức cao nhất đạt 56,08 triệu đồng/m2, gấp gần 4 lần giá khởi điểm.

Phiên đấu giá 20 thửa đất tại xã Thanh Oai ngày 3/11 có 47 người tham gia, với giá trúng cao nhất 56,08 triệu đồng/m2. Ảnh: UBND xã Thanh Oai.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với những phiên đấu giá từng gây sốt tại Thanh Oai hồi 2024. Cũng tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, phiên đấu giá cách đây 2 năm từng ghi nhận hơn 100 nhà đầu tư tham gia, giá trúng cao nhất trong phiên đấu là 90,3 triệu đồng/m2. Như vậy, mức giá cao nhất trong phiên mới nhất đã giảm gần 38% so với thời điểm lập đỉnh.

Nửa cuối năm 2024, các xã, huyện (trước sáp nhập địa giới hành chính) khu vực ngoại thành Hà Nội trở thành điểm nóng về đấu giá đất. Đỉnh điểm, một phiên đấu giá tháng 8/2024 tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao (huyện Thanh Oai trước sáp nhập) ghi nhận khoảng 1.600 người đã đăng ký tham gia, với khoảng 7.000 bộ hồ sơ. Giá trúng cao nhất khi đó vượt 100,5 triệu đồng/m2, gấp gần 8 lần giá khởi điểm.

Tuy nhiên, sau phiên đấu giá này, chỉ 13/68 thửa đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 55 thửa còn lại bị bỏ cọc, cho thấy khoảng cách giữa mức giá được trả tại phiên đấu giá và khả năng thực hiện giao dịch thực tế.