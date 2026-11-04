Đất đấu giá Thanh Oai giảm gần 40% so với mức đỉnh 90,3 triệu đồng/m2

UBND xã Thanh Oai phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa tổ chức phiên đấu giá 20 thửa đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán (trước đây thuộc xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai) vào ngày 3/11. Các thửa đất có giá khởi điểm hơn 14 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua hai vòng bắt buộc.

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Oai, phiên đấu giá thu hút 47 khách hàng tham gia. Kết quả, cả 20 thửa đất đều tìm được người trúng đấu giá. Giá trúng cao nhất đạt hơn 56 triệu đồng/m2, trong khi mức thấp nhất là 44 triệu đồng/m2.

Khách hàng tham gia phiên đấu giá ngày 3/11. Ảnh: UBND xã Thanh Oai

Thanh Oai từng là một trong những điểm nóng trên thị trường đấu giá đất vùng ven Hà Nội trong giai đoạn cuối năm 2024 - đầu năm 2025.

Đáng chú ý, khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong từng ghi nhận mức giá trúng cao nhất 90,3 triệu đồng/m2 tại phiên đấu giá 25 thửa đất hồi giữa tháng 11/2024. Khi đó, phiên đấu giá thu hút hơn 100 khách hàng tham gia, các thửa đất có giá khởi điểm 5,3 triệu đồng/m2.

Như vậy, so với mức đỉnh 90,3 triệu đồng/m2, giá trúng cao nhất tại phiên ngày 3/11 đã giảm khoảng 38%, tương đương gần 40%.

Từ tháng 8/2024, hàng loạt phiên đấu giá đất tại các huyện (cũ) ven Hà Nội liên tục thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tham dự. Có những phiên ghi nhận hàng nghìn hồ sơ đăng ký, đẩy giá đất trúng đấu giá liên tiếp “lập đỉnh”.

Hồi tháng 8/2024, phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai (cũ) đã gây chú ý lớn khi thu hút khoảng 1.500 người tham gia, với hơn 4.000 hồ sơ đăng ký.

Giá trúng đấu giá tại phiên này dao động từ 63-80 triệu đồng/m2. Đặc biệt, có thửa đất được trả giá lên tới 100 triệu đồng/m2, cao gấp khoảng 8 lần giá khởi điểm.

Tuy nhiên, sau phiên đấu giá, thị trường chứng kiến tình trạng bỏ cọc với tỷ lệ rất lớn. Khoảng 80% người trúng đấu giá tại khu vực này không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đáng chú ý, toàn bộ các thửa đất có giá trúng từ 80 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/m2 đều bị bỏ cọc.

Giai đoạn cuối năm 2024 - đầu năm 2025, nhiều khu đất đấu giá tại Hà Nội ghi nhận mức giá vượt 100 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đi cùng với đó là tình trạng trả giá cao rồi bỏ cọc, khiến nhiều lô đất không được người trúng đấu giá tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trước diễn biến này, một số địa phương đã phải tạm dừng tổ chức đấu giá để kiểm tra, chấn chỉnh quy trình và hoạt động đấu giá đất.

Sau các động thái siết chặt quản lý, sức nóng của thị trường đấu giá đất vùng ven Hà Nội dần suy giảm. Số lượng người tham gia tại một số phiên không còn đông như trước, trong khi mức giá trúng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt.