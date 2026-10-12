Đất đấu giá hơn 3 tỷ đồng/lô không ai đăng ký, dự kiến giảm giá khoảng 1 tỷ

Ngày 12/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau 2 lần tổ chức đấu giá không thành công do không có khách hàng đăng ký, địa phương đang lựa chọn lại đơn vị tư vấn để tiếp tục triển khai đấu giá 13 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ).

Theo lãnh đạo xã, giá khởi điểm sẽ được xác định lại theo khung giá đất của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tại khu vực này, giá đất theo khung giá mới khoảng 10 triệu đồng/m² đối với thửa đất một mặt tiền và 12 triệu đồng/m² đối với thửa đất hai mặt tiền.

“Trước đây, các lô đất được xác định giá dựa trên khảo sát thị trường kết hợp với giá đất của tỉnh. Trong đợt đấu giá tới, địa phương sẽ áp dụng theo khung giá đất của UBND tỉnh. Với lô diện tích 200m², mức giá khởi điểm trước đây khoảng 3 tỷ đồng, nay dự kiến giảm xuống còn khoảng 2 tỷ đồng”, lãnh đạo xã cho hay.

Văn bản thông báo đấu giá 15 lô đất tại xã Toàn Lưu. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (đơn vị tổ chức đấu giá) cho rằng mức giá khởi điểm hơn 3 tỷ đồng/lô là một trong những nguyên nhân khiến các lô đất khó thu hút người mua.

Theo đại diện công ty, khi tham mưu phương án đấu giá, đơn vị từng đề xuất xác định giá theo giá Nhà nước. Tuy nhiên, địa phương lo ngại thị trường bất động sản đang chững lại, người tham gia có thể không trả thêm bước giá nên đã thuê đơn vị chuyên môn xác định giá cụ thể, có tham khảo các giao dịch đất cá nhân trên thị trường.

Đại diện công ty nhận định, giá đất được rao bán trên thị trường chưa chắc phản ánh đúng khả năng thanh khoản thực tế. Có những lô đất cá nhân rao bán cả năm mới giao dịch được, trong khi đất đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm cao sẽ càng khó tìm người mua.

Đại diện công ty cho rằng, ngay cả đất tại khu vực trung tâm thành phố Hà Tĩnh cũ có giá khởi điểm khoảng 2,8 tỷ đồng/lô, tương đương hơn 10 triệu đồng/m², trong khi đất nông thôn ở xã Toàn Lưu có giá khởi điểm hơn 3 tỷ đồng/lô, tạo ra sự chênh lệch đáng kể về giá.

Theo vị này, ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ, đơn vị đã dự đoán mức giá đưa ra có thể không thu hút được người tham gia và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Khu vực đất được đưa ra đấu giá tại xã Toàn Lưu. Ảnh: H.L

Trước đó, theo thông báo đấu giá, 13 lô đất có diện tích 200m²/lô, giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m². Số tiền đặt trước cho mỗi lô là 929 triệu đồng. Ngoài ra, 2 lô đất khác trong cùng khu vực có giá khởi điểm hơn 4,3 tỷ đồng và hơn 5,3 tỷ đồng.

Sau hai lần đấu giá không thành, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh đã thông báo kết quả cho UBND xã Toàn Lưu để địa phương xem xét phương án xử lý. Đại diện công ty cho biết địa phương có thể tạm thời chưa tổ chức đấu giá hoặc xác định lại giá khởi điểm trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

“Hiện tài sản đã được trả lại nguyên trạng. Nếu tổ chức đấu giá lại, địa phương sẽ phải thực hiện lại việc lựa chọn tổ chức đấu giá như ban đầu”, đại diện công ty nói.

Về giá khởi điểm, đại diện đơn vị đấu giá cho rằng nếu xác định theo giá Nhà nước thì mức giá của mỗi lô có thể thấp hơn khoảng 1 tỷ đồng so với lần đấu giá trước, xuống còn hơn 2 tỷ đồng/lô.