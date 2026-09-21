Dắt con trai về thăm mẹ ruột sau 10 năm, người phụ nữ nhận lại một câu nói khiến cô bật khóc

Sau 10 năm rời quê đi lấy chồng xa, một người phụ nữ ở Hồ Nam (Trung Quốc) đưa con trai 10 tuổi trở về thăm gia đình. Cô mang theo quà và mong muốn được gặp lại cha mẹ sau nhiều năm xa cách. Thế nhưng, điều chờ đợi cô không phải cái ôm đoàn tụ mà là cánh cửa đóng kín cùng câu nói lạnh lùng từ mẹ: "Tôi không có đứa con gái này".

Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm về những tổn thương âm ỉ trong tình thân, khi một quyết định của người trẻ có thể để lại khoảng cách kéo dài suốt nhiều năm.

Theo câu chuyện được chia sẻ, nhiều năm trước, cô gái vốn là người con được cha mẹ hết mực yêu thương. Khi trưởng thành, cô đem lòng yêu một người đàn ông ở xa và quyết định kết hôn, rời quê nhà để đến một vùng đất khác sinh sống.

Cha mẹ phản đối quyết định này. Họ lo con gái lấy chồng xa sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt trong trường hợp cuộc sống hôn nhân không như mong muốn. Khoảng cách địa lý cũng khiến cô khó có thể trở về nhà khi gặp chuyện không vui.

Cha mẹ khuyên con gái tìm một người ở gần quê để sau này có thể chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, khi đang chìm trong tình yêu, cô không muốn từ bỏ lựa chọn của mình.

Cuối cùng, người cha đành đưa giấy tờ cho con gái để cô thực hiện quyết định. Người mẹ được cho là đã khóc rất nhiều. Bà vừa lo con gái sẽ phải chịu khổ, vừa bất lực trước lựa chọn mà cô đã quyết tâm theo đuổi.

Trong lúc giận dữ và đau lòng, người mẹ nói một câu nặng nề: "Tôi không có đứa con gái này". Có lẽ khi ấy, cả hai đều không nghĩ rằng câu nói trong lúc tổn thương ấy lại trở thành khoảng cách kéo dài suốt một thập kỷ.

Sau khi kết hôn và rời quê, người phụ nữ gần như không trở lại nhà mẹ đẻ trong suốt 10 năm. Đến khi con trai đã 10 tuổi, cô mới quyết định đưa con về quê ngoại. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bé được gặp ông bà ngoại.

Trước chuyến đi, cô chuẩn bị quà và có lẽ đã hình dung về một cuộc đoàn tụ đầy nước mắt. Sau nhiều năm, cô muốn nói lời xin lỗi với cha mẹ và hy vọng có thể bù đắp phần nào khoảng thời gian đã mất.

Khi nhìn thấy con gái đứng trước cửa, người mẹ không đón nhận món quà. Bà lạnh lùng yêu cầu con rời đi rồi đóng cửa nhà. Cánh cửa khép lại trước mặt người con gái đã khiến cô bật khóc. Cô đứng bên ngoài, liên tục gõ cửa và nói rằng mình biết bản thân đã sai, mong mẹ cho cơ hội được trở về.

Nhưng bên trong căn nhà không có lời đáp.

Câu nói của người mẹ từ nhiều năm trước dường như vẫn còn nguyên: "Tôi không có đứa con gái này".

Đối với người phụ nữ, 10 năm xa quê có lẽ đã đủ để cô hiểu những điều mà cha mẹ từng lo lắng. Cô đã trải qua cuộc sống hôn nhân, những khó khăn của việc lấy chồng xa và cảm nhận rõ hơn sự bất tiện của khoảng cách địa lý.

Thế nhưng khi quay về, cô lại phát hiện cánh cửa gia đình vẫn chưa sẵn sàng mở ra. Câu chuyện gây tranh luận: Người mẹ quá lạnh lùng hay nỗi đau chưa thể nguôi ngoai?

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều ý kiến tranh luận về cách ứng xử của người mẹ.

Một bộ phận cho rằng có thể hiểu được sự tổn thương của bà. Mười năm trước, bà từng cố gắng ngăn con gái lấy chồng xa nhưng không thành. Sau đó, con gái rời quê trong thời gian dài, khiến những lo lắng, thất vọng và nhớ thương có thể ngày càng tích tụ.

Với những người này, việc người mẹ đóng cửa không nhất thiết đồng nghĩa bà thực sự hết tình cảm với con. Đó có thể là cách một người đang mang tổn thương sâu sắc phản ứng trước cuộc gặp mà họ chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện.

Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng dù có giận con đến đâu, người lớn cũng không nên để những mâu thuẫn giữa hai thế hệ ảnh hưởng đến một đứa trẻ.

Cậu bé 10 tuổi không phải người đưa ra quyết định lấy chồng xa của mẹ. Trong suốt thời gian đó, em cũng chưa từng được gặp ông bà ngoại. Vì vậy, việc cánh cửa đóng lại trước mặt hai mẹ con khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

Một số ý kiến cho rằng sau 10 năm, điều quan trọng không còn là phân định ai đúng, ai sai mà là liệu các thành viên trong gia đình có còn muốn cho nhau cơ hội hay không.

Câu chuyện trên chưa cho biết sau lần trở về ấy, hai mẹ con có thể hóa giải mâu thuẫn hay không. Vì vậy, những đánh giá về tương lai của gia đình chỉ dừng ở góc nhìn của người đọc.

Điều đáng chú ý nằm ở khoảng thời gian 10 năm.

Một cô gái từng tin rằng tình yêu có thể đưa mình đến một cuộc sống mới. Một người mẹ từng lo sợ con sẽ phải chịu khổ nơi đất khách. Hai người đều có lý do riêng, nhưng sau một thập kỷ, khoảng cách giữa họ dường như không chỉ được đo bằng hàng nghìn kilomet mà còn bằng những tổn thương chưa được nói thành lời.

Người con trở về với lời xin lỗi sau khi đã trải nghiệm cuộc sống. Người mẹ vẫn giữ cánh cửa đóng kín vì những điều xảy ra trong quá khứ chưa được giải tỏa.

Trong nhiều mối quan hệ gia đình, thời gian có thể làm dịu vết thương nhưng cũng có thể khiến sự im lặng kéo dài thành khoảng cách. Một lời nói trong lúc nóng giận có thể được nói ra trong vài giây, nhưng đôi khi lại được ghi nhớ suốt nhiều năm. Có lẽ điều khó nhất không phải là nhận ra mình đã sai, mà là tìm được thời điểm và cách thức để người còn lại sẵn sàng lắng nghe lời xin lỗi.

Lấy chồng xa không phải lúc nào cũng dẫn đến một kết cục buồn. Nhiều người vẫn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc dù phải rời quê hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kilomet.

Tuy nhiên, khoảng cách địa lý khiến việc chăm sóc cha mẹ, trở về nhà khi có chuyện hay duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ trở nên khó khăn hơn.

Vì thế, câu chuyện của người phụ nữ ở Hồ Nam không chỉ xoay quanh một cuộc gặp gỡ sau 10 năm. Nó còn đặt ra vấn đề về cách các thành viên trong gia đình đối diện với những lựa chọn khác nhau của nhau.

Cha mẹ có thể lo lắng cho con nhưng không thể sống thay cuộc đời con. Con cái có quyền lựa chọn cuộc sống riêng nhưng cũng cần hiểu rằng quyết định ấy có thể khiến cha mẹ tổn thương.

Khi mâu thuẫn xảy ra, sự im lặng kéo dài đôi khi còn tạo ra khoảng cách lớn hơn chính nguyên nhân ban đầu.

Mười năm đã trôi qua. Người phụ nữ từng rời quê nay đã trở thành một người mẹ, còn cha mẹ cô cũng đã thêm một thập kỷ tuổi tác. Có lẽ, điều cả hai phía cần nhất lúc này không phải là tiếp tục chứng minh ai đúng, ai sai, mà là một cơ hội để nói hết những điều đã giữ trong lòng suốt nhiều năm.

Bởi với một gia đình, đôi khi cánh cửa khó mở nhất không phải cánh cửa bằng gỗ trước hiên nhà, mà là cánh cửa trong lòng mỗi người.