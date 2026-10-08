Đặt con trai 2 tuổi lên bệ cửa sổ tầng 4 để ngắm cảnh, diễn biến tiếp theo khiến người cha ân hận cả đời

Chuyến nghỉ dưỡng của gia đình Joshua Foster tại đảo Síp đã kết thúc bằng bi kịch chỉ vì 1 phút bất cẩn trong lúc chờ thang máy ở khách sạn.

Ngày 6/10, Foster, 37 tuổi, đến từ Essex, Anh, xuất hiện tại Tòa án quận Paphos để xin giảm nhẹ hình phạt. Người đàn ông khóc nức nở và liên tục lau nước mắt trong phiên tòa.

Trước đó 1 tháng, Foster đã nhận tội thiếu thận trọng gây tử vong trong phiên xét xử chỉ kéo dài khoảng 3 phút. Với tội danh này, anh có thể phải nhận mức án tối đa 4 năm tù.

Cửa sổ tầng 4 của khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Telegraph

Foster là giám đốc mảng trí tuệ nhân tạo của 1 công ty lớn tại Anh. Ngày 12/7, anh cùng gia đình tới đảo Síp nghỉ dưỡng.

Sau khi nhận phòng trên tầng 4 khách sạn, Foster bế con trai 2 tuổi ra hành lang để chờ thang máy. Người cha bấm nút gọi thang rồi đặt cậu bé lên bệ cửa sổ. Anh muốn con có thể nhìn xuống hồ bơi và ngắm cảnh vật phía dưới.

Tuy nhiên, cậu bé bất ngờ rơi qua cửa sổ tầng 4 từ độ cao khoảng 12 m. Phát hiện sự việc, các thành viên trong gia đình vội chạy xuống tìm con. Bé trai được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Foster thừa nhận lỗi của mình và cho biết anh đã nghĩ cửa sổ có kính bảo vệ. Người cha nói sự sơ suất trong khoảnh khắc đó sẽ ám ảnh mình suốt phần đời còn lại.

Các xét nghiệm cho thấy Foster đã uống rượu vào thời điểm đầu ngày xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, phía công tố không cáo buộc người đàn ông say rượu khi bi kịch xảy ra.

Trong thời gian chờ giải quyết vụ án, Foster không được phép rời khỏi đảo Síp. Cơ quan chức năng chỉ cho phép anh bay về Anh để tham dự đám tang của con trai. Người cha dự kiến bị tuyên án vào ngày 16/10.