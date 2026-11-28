Mở rộng góc nhìn về lực lượng lao động văn hóa

Đây là nội dung trọng tâm được đặt ra tại hội thảo khoa học “Lao động sáng tạo trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa”, do Khoa Công nghiệp Văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tổ chức, sáng 28/11.

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, hướng tới đối thoại giữa nghiên cứu và thực tiễn, tập trung vào lực lượng lao động đứng sau quá trình sáng tạo, sản xuất, tổ chức, phân phối và kinh doanh các sản phẩm văn hóa.

PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương cho rằng, cần chuyển trọng tâm từ việc nhìn vào sản phẩm cuối cùng sang nhận diện những con người tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị văn hóa

Với sự tham gia của các diễn giả: GS.TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long; ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies; đạo diễn, doanh nhân công nghiệp văn hóa Việt Tú; ông Hoàng Long Huy, Trưởng phòng Công nghiệp văn hóa - Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả; ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books & Omega+; TS. Lê Thị Hà, Trưởng bộ môn Thời trang sáng tạo, nhà thiết kế thời trang; nhà biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân; nghệ sĩ thị giác Trần Thảo Miên, đồng sáng lập Collective Sonson và Mạng lưới Lưu trú Việt Nam - các phiên thảo luận mở tại hội thảo đã tạo điều kiện kết nối kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực sáng tạo khác nhau.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật nhấn mạnh, con người là nguồn lực có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của công nghiệp văn hóa. Đằng sau mỗi sản phẩm sáng tạo, tác phẩm nghệ thuật hay trải nghiệm văn hóa là tài năng, trí tuệ và sự cống hiến của người lao động. Vì vậy, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là khai thác tài nguyên, mở rộng thị trường hay đầu tư công nghệ, mà trước hết phải quan tâm phát triển đội ngũ sáng tạo, bảo đảm cho họ môi trường làm việc, sinh kế và con đường nghề nghiệp bền vững.

Trong phần đề dẫn, PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương, Trưởng Khoa Công nghiệp Văn hóa và Di sản cho rằng, cần chuyển trọng tâm từ việc nhìn vào sản phẩm cuối cùng sang nhận diện những con người tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị văn hóa. Cách tiếp cận “lao động sáng tạo” giúp mở rộng phạm vi quan sát, không chỉ giới hạn ở nghệ sĩ hay những người trực tiếp tạo ra ý tưởng, mà bao gồm cả lực lượng đảm nhiệm các khâu sản xuất, tổ chức, phân phối và đưa sản phẩm văn hóa đến công chúng.

Theo bà Phương, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng về số lượng lao động, cần quan tâm sâu hơn đến chất lượng việc làm, điều kiện hành nghề, thu nhập, quyền lợi và khả năng duy trì sinh kế của người làm sáng tạo. Từ đó, hội thảo đặt ra các nhóm vấn đề về nhận diện lực lượng lao động, điều kiện làm việc, quyền và an sinh xã hội, hệ sinh thái nghề nghiệp cũng như sự dịch chuyển lao động sáng tạo trong bối cảnh công nghệ và thị trường biến đổi.

Nhận diện các mắt xích trong chuỗi sáng tạo

Hội thảo gồm hai phiên làm việc, kết nối những cách tiếp cận học thuật với kinh nghiệm thực tiễn và các vấn đề đặt ra trong quản lý, phát triển công nghiệp văn hóa.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận

Tại phiên thứ nhất, ý kiến các diễn giả tập trung trả lời câu hỏi: lực lượng lao động sáng tạo trong công nghiệp văn hóa - họ là ai, đảm nhiệm những công việc nào và giữ vai trò gì trong quá trình tạo ra giá trị văn hóa. Đây là vấn đề có ý nghĩa nền tảng, bởi lực lượng sáng tạo không chỉ gồm những gương mặt xuất hiện trước công chúng mà còn có nhiều nhóm nghề nghiệp ít được nhận diện, thống kê hoặc ghi nhận đầy đủ.

Các tham luận tại phiên làm việc góp phần mở rộng góc nhìn về đặc điểm nghề nghiệp, năng lực và sự biến đổi của lao động sáng tạo trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, vấn đề không dừng ở việc xác định ai là người sáng tạo, mà còn đặt ra yêu cầu nhìn nhận đầy đủ những đóng góp của các chủ thể tham gia vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Hoàn thiện cơ chế để người làm sáng tạo sống được bằng nghề

Trong phiên thứ hai, các diễn giả mở rộng đối thoại về những thách thức trong đời sống nghề nghiệp, điều kiện làm việc và môi trường pháp lý, chính sách. Sự tham gia của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đã đưa đến góc nhìn đa dạng từ thực tiễn hoạt động của các ngành công nghiệp sáng tạo.

Các vấn đề được đặt ra trải rộng từ cơ hội nghề nghiệp, thu nhập, quan hệ hợp đồng đến quyền sở hữu trí tuệ và tác động của công nghệ. Đây đều là những yếu tố trực tiếp chi phối khả năng hành nghề, bảo vệ thành quả sáng tạo và duy trì sinh kế của người lao động.

Ở góc độ doanh nghiệp và thị trường, câu chuyện lao động sáng tạo gắn với cách thức tổ chức, vận hành hệ sinh thái và phân phối giá trị trong chuỗi sản xuất văn hóa. Người sáng tạo không thể chỉ được nhìn nhận qua sản phẩm họ làm ra, mà cần được đặt trong mối quan hệ với đơn vị sử dụng lao động, nhà đầu tư, đối tác và công chúng. Việc phân chia lợi ích, xác lập trách nhiệm và bảo đảm quyền của các bên vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của thị trường sáng tạo.

Từ góc độ quản lý, các nội dung thảo luận cũng gợi mở yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Khi các mô hình hoạt động ngày càng đa dạng, từ thiết chế văn hóa công lập đến doanh nghiệp, nhóm sáng tạo quy mô nhỏ và hoạt động độc lập, chính sách cần tính đến đặc thù của từng loại hình việc làm, thay vì chỉ dựa trên những khuôn mẫu nghề nghiệp truyền thống.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ và công chúng yêu văn hóa. Ảnh: BTC

Từ những câu chuyện cụ thể phía sau một tác phẩm nghệ thuật đến các vấn đề rộng hơn về bản quyền, hợp đồng, công nghệ và chính sách, hội thảo cho thấy phát triển công nghiệp văn hóa không thể chỉ tập trung vào sản phẩm, thị trường hay doanh thu. Yếu tố con người - những người trực tiếp tạo ra và vận hành các giá trị văn hóa - cần được đặt ở vị trí trung tâm.

Thông qua đối thoại liên ngành, hội thảo góp phần nhận diện những khoảng trống trong điều kiện lao động, cơ chế bảo vệ quyền lợi và môi trường phát triển nghề nghiệp. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo trong đó người lao động được ghi nhận đúng mức, có khả năng sống bằng nghề và phát huy năng lực lâu dài.