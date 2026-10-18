Đất có nhà 20 năm bồi thường 72.000 đồng/m2; chung cư tăng từ 12 lên 90 triệu/m2

Đất có nhà ở hơn 20 năm, lý do lúc thu hồi chỉ được bồi thường 72.000 đồng/m2

Theo trình bày của bà T. (ngụ TP Hải Phòng), trong giai đoạn từ năm 1993 đến 2003, mẹ bà đã nhận chuyển nhượng tổng diện tích 1.041m2 đất tại Hải Phòng từ nhiều người. Sau đó, gia đình xây dựng nhà cấp 4 và sinh sống tại khu đất.

Năm 2015, mẹ bà T. qua đời, không để lại di chúc. Các thành viên trong gia đình tiếp tục quản lý, sử dụng khu đất. Năm 2019, vợ chồng bà T. xây dựng thêm một căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 240m2, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Khi triển khai dự án xây dựng công viên nghĩa trang, chính quyền địa phương tiến hành thu hồi thửa đất hơn 1.000m2 nói trên của gia đình bà T. Tháng 8/2025, Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; tháng 9/2025, ban hành quyết định thu hồi đất.

Theo phương án được phê duyệt, trong tổng diện tích 1.041m2, chỉ 804m2 được tính bồi thường về đất. Phần diện tích 237m2 còn lại được xác định là đất do UBND xã quản lý.

Không đồng tình với phương án này, bà T. khởi kiện, yêu cầu hủy các quyết định hành chính liên quan.

Phó Cục trưởng: Bất động sản giảm giá chưa hẳn là bán cắt lỗ

Tại hội thảo “Bất động sản sau cơn sốt - Giá sẽ đi về đâu?” do báo Dân Việt tổ chức ngày 15/10, bà Hoàng Thu Hằng cho biết thị trường đang xuất hiện sự khác biệt đáng kể giữa giá bất động sản sơ cấp và thứ cấp.

Trong khi giá bất động sản trên thị trường thứ cấp có dấu hiệu điều chỉnh, giá bán sơ cấp tại nhiều dự án vẫn duy trì ở mức cao. Sự chênh lệch giữa kỳ vọng về giá của bên bán và khả năng chi trả của người mua góp phần khiến thanh khoản thị trường suy yếu.

Giá bất động sản trên thị trường thứ cấp có dấu hiệu điều chỉnh. Ảnh: Hồng Khanh

Theo bà Hằng, việc giá bất động sản thứ cấp giảm chưa hẳn đồng nghĩa nhà đầu tư phải bán cắt lỗ. Trước đó, giá nhà đất đã tăng lên mức rất cao nên một số trường hợp giảm giá thực chất mới chỉ là giảm lợi nhuận kỳ vọng.

Chung cư từng có giá 8-12 triệu đồng/m2, nay rao bán tới 90 triệu

Khu đô thị Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2 hình thành từ khá sớm, khi phía Tây Hà Nội chưa có mật độ dự án và dân cư đông như hiện nay. Mỹ Đình thời điểm đó có lợi thế về quỹ đất và quy hoạch đồng bộ.

Qua nhiều năm, hạ tầng, dịch vụ và quy mô dân cư tại Mỹ Đình ngày càng phát triển.

Các tuyến đường như Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Lê Đức Thọ và Trần Hữu Dực trở thành những trục giao thông quan trọng, kết nối khu vực với nhiều nơi khác của Hà Nội.

Năm 2005, giá nhà tại Mỹ Đình khoảng 8-12 triệu đồng/m2. Đến năm 2007, giá căn hộ tăng lên khoảng 12-18 triệu đồng/m2, tùy dự án và vị trí. Năm 2008, giá căn hộ Mỹ Đình 1 được ghi nhận khoảng 17,5 triệu đồng/m2, còn Mỹ Đình 2 khoảng 19-20 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát giá rao bán trên thị trường, căn hộ tại Mỹ Đình 1 hiện có giá khoảng 50-85 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích, tầng, hướng và chất lượng nội thất.

Tại Mỹ Đình 2, một số căn hộ được rao bán với giá lên tới 90 triệu đồng/m2. Các căn có vị trí đẹp, gần những tuyến phố lớn được chào bán trên 80 triệu đồng/m2.

Lãi vay mua nhà thả nổi lên 15%/năm: Có 3 tỷ đồng, vay mua nhà hay tiếp tục ở thuê?

Theo khảo sát, lãi suất thả nổi cho vay mua nhà tại nhiều ngân hàng ở mức 12-15%/năm, lãi suất cho vay năm đầu khoảng 9-10%. Trong bối cảnh đó, câu hỏi được nhiều người quan tâm là nên vay bao nhiêu để không rơi vào cảnh phải dành phần lớn thu nhập để trả ngân hàng.

Trao đổi tại hội thảo về giá nhà hôm 15/10, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, cho rằng người mua nhà cần đặt ngưỡng an toàn tài chính lên hàng đầu, đặc biệt khi phải sử dụng đòn bẩy tín dụng.

Người mua nhà cần tính toán kỹ dòng tiền và kịch bản lãi suất tăng để tránh rơi vào áp lực tài chính. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Theo ông, tổng số tiền gốc và lãi phải trả hằng tháng nên chiếm không quá 30-35% thu nhập thực tế của gia đình. Đây là ngưỡng tham khảo giúp người mua duy trì chi tiêu thiết yếu và có khả năng ứng phó khi thu nhập biến động.

Đất đấu giá hơn 3 tỷ đồng/lô không ai đăng ký, dự kiến giảm giá khoảng 1 tỷ

Ngày 12/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau 2 lần tổ chức đấu giá không thành công do không có khách hàng đăng ký, địa phương đang lựa chọn lại đơn vị tư vấn để tiếp tục triển khai đấu giá 13 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ).

Theo lãnh đạo xã, giá khởi điểm sẽ được xác định lại theo khung giá đất của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tại khu vực này, giá đất theo khung giá mới khoảng 10 triệu đồng/m2 đối với thửa đất một mặt tiền và 12 triệu đồng/m² đối với thửa đất hai mặt tiền.

“Trước đây, các lô đất được xác định giá dựa trên khảo sát thị trường kết hợp với giá đất của tỉnh. Trong đợt đấu giá tới, địa phương sẽ áp dụng theo khung giá đất của UBND tỉnh. Với lô diện tích 200m2 mức giá khởi điểm trước đây khoảng 3 tỷ đồng, nay dự kiến giảm xuống còn khoảng 2 tỷ đồng”, lãnh đạo xã cho hay.