Đặt chân lên Sao Hỏa có thể gây ra sẹo trong tim

Một sứ mệnh đưa con người lên Sao Hỏa được kỳ vọng là bước tiến vĩ đại của nhân loại, nhưng chuyến hành trình này đi kèm nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng. Bên cạnh áp lực sinh tồn suốt nhiều tháng ngoài không gian, các phi hành gia phải đối mặt với tình trạng phơi nhiễm kéo dài trước bức xạ vũ trụ - những hạt mang năng lượng cao có khả năng xuyên qua cơ thể và gây hại cho các cơ quan nội tạng quan trọng.

Nghiên cứu cảnh báo bức xạ sao Hỏa có thể gây sẹo mạch máu tim.

Theo nghiên cứu mới nhất, bức xạ ngoài không gian có thể tạo ra mối đe dọa đặc biệt đối với hệ tim mạch của con người. Các nhà khoa học phát hiện những con chuột thí nghiệm bị chiếu xạ ở mức tương đương một chuyến bay khứ hồi tới sao Hỏa đã phát triển nhiều mô sẹo hơn quanh các mạch máu nhỏ trong tim so với nhóm không bị phơi nhiễm.

Dù những tổn thương tim mạch này hiện mới chỉ được ghi nhận trên loài gặm nhấm và chưa được xác nhận trực tiếp trên cơ thể người, kết quả trên tiếp tục làm gia tăng mối quan ngại về các tác động lâu dài đối với sức khỏe thể chất. Việc phơi nhiễm bức xạ trong thời gian dài là rào cản sinh học lớn cần phải vượt qua trước khi triển khai các chuyến bay có người lái vào vũ trụ sâu.

Hiện tại, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng các cơ quan vũ trụ quốc tế vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật nhằm hiện thực hóa kế hoạch đưa con người đặt chân lên hành tinh đỏ và xa hơn nữa. Các nhà khoa học đang nghiên cứu phương án bảo vệ phi hành đoàn khỏi các mối nguy từ môi trường không gian khắc nghiệt trong suốt hành trình dài ngày.

Con người luôn ước mơ chinh phục Sao Hỏa.

Trước những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn từ các phát hiện mới, chuyên trang Live Science đã mở cuộc thăm dò ý kiến nhằm khảo sát mức độ sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm của công chúng trước chuyến du hành sao Hỏa. Câu hỏi về việc liệu con người có dám đánh đổi thể trạng để thám hiểm hành tinh đỏ vẫn đang thu hút sự quan tâm và thảo luận sôi nổi từ cộng đồng.