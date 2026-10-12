Đặt câu hỏi ứng xử chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhận thưởng 5 triệu đồng

Tại họp báo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 hôm 6/10, Ban tổ chức phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Câu hỏi dự thi có độ dài không quá 100 chữ, hướng tới những vấn đề của đời sống, xã hội và thế hệ trẻ. Đây là hoạt động được Hoa hậu Việt Nam duy trì trong nhiều năm, dành cho công chúng cơ hội đóng góp câu hỏi vào phần thi ứng xử.

Theo chia sẻ từ nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - một câu hỏi hay cần gần gũi với cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và cách ứng xử.

Top 25 thí sinh bước vào cuộc cạnh tranh cơ hội lọt vào Top 5 trả lời ứng xử.

Điều ban tổ chức hướng tới là những câu hỏi giúp người trả lời bộc lộ suy nghĩ, quan điểm và lựa chọn của mình trước các vấn đề, tình huống trong đời sống.

“Chúng tôi quan niệm một câu hỏi hay không phải là câu hỏi để đánh đố hay làm khó thí sinh, mà đó phải là một câu hỏi đủ gần với cuộc sống, nhưng cũng đủ để người trả lời có cơ hội thể hiện tư duy, bản lĩnh, và cách ứng xử của mình. Đôi khi chỉ vài phút trả lời cũng có thể giúp công chúng hiểu thêm nhiều điều về một thí sinh.

Qua câu trả lời, khán giả có thể biết cô gái nghĩ gì trước một vấn đề, lựa chọn điều gì khi đứng trước một tình huống và ứng xử ra sao với những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Đó cũng là những khía cạnh mà Ban tổ chức mong muốn các câu hỏi dự thi có thể gợi mở”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Qua các mùa thi, nhiều câu hỏi do công chúng gửi về đã được sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết. Những đóng góp ấy đã trở thành một phần của các khoảnh khắc được chờ đợi trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam.

Mời bạn đọc BẤM VÀO ĐÂYđể gửi câu hỏi dự thi. Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026.