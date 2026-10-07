Đặt case PC trực tiếp dưới sàn nhà, tiềm ẩn rủi ro nhiều người không để ý đến

Thùng máy lớn nên không phải lúc nào cũng đặt được lên bàn, vì vậy nhiều người để máy dưới gầm bàn. Nhưng hậu quả của việc tiện tay này là chỉ vài tháng sau, quạt bắt đầu kêu lớn và game giật lag.

Nguyên nhân gây ra máy giật, lag.

Sàn nhà là nơi tích tụ nhiều bụi bẩn

Cụ thể, sàn nhà tích tụ nhiều rác hơn hẳn mặt bàn hay giá kệ, từ sợi thảm, lông thú cưng, tế bào da chết đến phấn hoa. Khi PC đặt trực tiếp trên sàn, quạt hút gió kéo thẳng chỗ bụi này vào trong thùng máy, phủ lên tản nhiệt, lưới lọc và các mạch điện. Bụi cản luồng khí, buộc quạt làm việc vất vả hơn, còn hệ thống phải dựa nhiều hơn vào cơ chế giảm xung nhịp do nhiệt (thermal throttling) khiến máy chạy chậm đúng lúc chơi game.

Nhiệt độ cao kéo dài còn đẩy nhanh quá trình mòn tụ điện và làm keo tản nhiệt xuống cấp. Một hệ thống lẽ ra dùng được sáu đến tám năm có thể hỏng chỉ sau một nửa thời gian đó, trong khi giá GPU và nhiều linh kiện khác như RAM, bộ nhớ lưu trữ đang ở mức cao. Ngoài bụi, đặt thùng máy quá sát tường cũng có thể chặn đường hút và xả khí, khiến nhiệt bị giữ lại và quạt quay ồn hơn, nhanh hư hơn.

Không chỉ bụi, vị trí đặt máy còn ảnh hưởng đến luồng khí

Một sai lầm khác là đặt thùng máy tính quá sát tường hoặc kẹp giữa những món đồ nội thất.

Các khe hút và xả khí được thiết kế để tạo luồng không khí đi qua toàn bộ hệ thống. Nếu mặt sau hoặc các vị trí thông gió bị che chắn, khí nóng khó thoát ra ngoài, khiến nhiệt độ bên trong thùng máy tăng lên.

Với những mẫu case sử dụng hệ thống hút gió từ mặt đáy, việc đặt máy trên thảm dày còn có thể khiến khe hút bị bít kín. Trong khi đó, một số mẫu case máy tính có nguồn điện đặt phía dưới cũng cần khoảng trống để quạt nguồn lấy không khí làm mát.

Vì vậy, vị trí đặt PC không chỉ cần sạch mà còn phải đảm bảo không gian thông thoáng cho cả đường hút và xả khí.

Cách đặt PC dưới sàn an toàn

Nếu không có đủ không gian để đặt thùng máy tính lên bàn, người dùng vẫn có thể bố trí PC dưới gầm bàn mà không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ không gian làm việc.

Nếu không thể đặt PC lên bàn, một chiếc chân đế hoặc kệ nâng có giá thành không quá cao là giải pháp đáng cân nhắc.

Một số lưu ý quan trọng:

Tạo khoảng cách với sàn: Giúp đáy case máy tính cách mặt sàn, tạo khoảng trống cho quạt hút gió và hạn chế bụi bẩn xâm nhập trực tiếp.

Không đặt máy trên thảm: Nên ưu tiên nền gạch, gỗ hoặc bề mặt cứng, bằng phẳng. Tránh những khu vực thường xuyên ẩm ướt hoặc dễ bị nước tràn.

Đảm bảo khoảng cách với tường: Chừa đủ không gian cho các khe hút và xả khí. Khoảng cách cụ thể nên tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất case máy tính, đặc biệt với những thiết kế có luồng khí đặc biệt.

Vệ sinh lưới lọc định kỳ: Kiểm tra các vị trí hút gió và làm sạch khi bụi bắt đầu tích tụ. Có thể vệ sinh thường xuyên hơn nếu nhà có thú cưng hoặc môi trường nhiều bụi.

Kiểm tra nhiệt độ linh kiện: Theo dõi nhiệt độ CPU và GPU khi chơi game hoặc chạy tác vụ nặng để phát hiện sớm tình trạng quá nhiệt.

Nếu buộc phải đặt trên sàn, có một số điều chỉnh giúp cải thiện tình hình. Trước hết, hãy nâng máy lên bằng chân đế chuyên dụng để quạt hút tránh xa bụi ở mặt sàn, đồng thời tránh đặt trực tiếp lên thảm hoặc nơi ẩm ướt. Nên đặt máy trên nền cứng, không trải thảm, với chân đế hoặc xe đẩy có bánh xe.

Ngoài ra, cần chừa khoảng cách vài cm với tường và đồ nội thất để các khe xả khí phía sau hoạt động đúng cách. Người dùng cũng nên lau bụi thùng máy thường xuyên và mở máy vệ sinh kỹ vài tháng một lần, gồm làm sạch lưới lọc và dùng khí nén. Vị trí đặt PC ảnh hưởng trực tiếp đến lượng bụi hút vào, hiệu quả làm mát và số năm máy giữ được hiệu năng tốt, nên chi một khoản nhỏ cho giá kệ hoặc chân đế cùng lịch vệ sinh định kỳ sẽ giúp tiết kiệm chi phí về lâu dài.

Khi vệ sinh bên trong, người dùng nên tắt máy tính, ngắt nguồn điện và sử dụng dụng cụ phù hợp như bóng thổi hoặc khí nén chuyên dụng. Nếu dùng khí nén, cần giữ cánh quạt cố định để tránh quay quá tốc độ, đồng thời không phun khí quá gần hoặc để hơi ẩm từ bình khí tiếp xúc với linh kiện.

Một bộ PC khỏe không chỉ cần linh kiện tốt mà còn cần môi trường hoạt động phù hợp. Đôi khi, chỉ cần thay đổi vị trí đặt thùng máy cũng đủ giúp hệ thống sạch hơn, mát hơn và duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài.