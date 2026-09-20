Đặt cạnh nhau mới thấy màu iPhone 18 Pro nào thực sự gây chú ý

Apple đã ổn định thiết kế cho dòng sản phẩm iPhone, nhưng hãng vẫn không ngừng làm mới bằng cách giới thiệu những màu sắc mới. Đối với iPhone 17 Pro, màu Cam vũ trụ (Cosmic Orange) đã gây ra nhiều tranh cãi. Năm nay, màu sắc nổi bật là Đỏ rượu vang (Burgundy), một sắc đỏ đậm rất đẹp trong hình ảnh. Tuy nhiên, khi cầm trên tay chiếc iPhone 18 Pro, nhiều người nhận thấy rằng màu đỏ tía này không thực sự nổi bật như mong đợi.

Thay vào đó, màu Glacier với sắc xanh băng nhạt, lại thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Khi nhìn vào màu Burgundy, nó trông rất bóng bẩy và sang trọng trong các hình ảnh kỹ thuật số, nhưng dưới ánh đèn huỳnh quang, màu sắc này trở nên nặng nề và mờ nhạt, thậm chí chuyển sang màu nâu tím xỉn khi không còn ánh sáng mạnh. Điều này có thể khiến lớp hoàn thiện tối màu dễ bám vân tay, và khi sử dụng ốp lưng trong suốt, màu sắc sẽ bị giảm đi phần nào.

Mặc dù màu đỏ tía không phải là lựa chọn tồi, nhưng nó không thu hút sự chú ý như một màu sắc đặc trưng nên có. Ngược lại, màu đen mờ đã trở lại và không cần thêm một màu sắc nào khác để làm nổi bật trong dòng sản phẩm.

Khi trải nghiệm iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, nhiều người khó có thể rời mắt khỏi lớp vỏ màu Glacier. Dưới ánh sáng mạnh, màu sắc này hiện lên sắc nét, trong khi dưới ánh sáng tự nhiên, nó chuyển sang màu pastel ấm áp, tạo cảm giác mềm mại. Sự chuyển đổi này khiến nhiều người đã chọn Glacier thay vì Burgundy cũng như Silver.

Màu Glacier không chỉ mang lại cảm giác nhẹ nhàng về mặt thị giác mà còn giữ được vẻ quyến rũ. Nó không dễ bám vân tay và vẫn rạng rỡ khi sử dụng với ốp lưng. Dĩ nhiên, cảm nhận của người dùng có thể khác với màu Glacier. Ví dụ, đó có thể không phải là lựa chọn cho những ai yêu thích phong cách màu sắc trầm như Burgundy.