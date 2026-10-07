Bộ Tài chính vừa hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và sử dụng đất phi nông nghiệp. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định đánh thuế với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Cụ thể, dự thảo đề xuất thêm khoản 8 vào Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo đó, các loại đất này chịu thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang, không hoặc chậm đưa vào sử dụng thực hiện theo pháp luật về đất đai.

Theo Bộ Tài chính, luật hiện hành đã có một số quy định nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Với đất ở, thuế được tính theo biểu lũy tiến từng phần: 0,03% với phần diện tích trong hạn mức, 0,07% với phần từ trên 1 đến 3 lần hạn mức và 0,15% với phần vượt quá 3 lần hạn mức. Mức 0,15% cũng áp dụng với đất sử dụng không đúng mục đích.

Đất bỏ hoang có thể bị đánh thuế 0,2%, không áp dụng hạn mức. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, luật chưa có mức thuế riêng cho đất bỏ hoang hay đất chậm đưa vào sử dụng. Mức 0,2% đề xuất cao gần 7 lần mức 0,03% của đất ở trong hạn mức.

Cũng theo Bộ Tài chính, đề xuất nhằm tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương. Nghị quyết này yêu cầu nghiên cứu chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất, chậm đưa đất vào sử dụng. Mục tiêu là hạn chế đầu cơ, chống lãng phí và lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Nghị quyết cũng đặt vấn đề nghiên cứu áp thuế cao hơn với những loại đất này.

Cũng trong hồ sơ lần này, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên thuế 0,2% với đất lấn, chiếm. Trước đó, dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng trước đã bỏ sắc thuế này vì hiệu quả thấp. Khi đó, Chính phủ cho rằng hành vi lấn chiếm đất đã có chế tài xử lý hành chính hoặc hình sự nên không cần thiết thu thêm thuế. Tuy nhiên, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng vẫn cần thu thuế với phần diện tích lấn chiếm chưa bị xử lý để tránh thất thoát ngân sách.

Dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp khai mạc ngày 17/10. Nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.