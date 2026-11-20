Chiều 20/11, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, về sửa đổi bổ sung về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đối với việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, dự thảo luật bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục để tạo đột phá về cơ chế chính sách nhằm phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Đảng ủy Chính phủ đã có văn bản báo cáo Đảng ủy Quốc hội về nội dung này.

(Ảnh minh họa)

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định tại Nghị định diện tích đất được miễn là diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê, nhận chuyển nhượng hợp pháp sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, không bao gồm diện tích sử dụng vào các mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Trường hợp sử dụng không đúng mục đích sẽ bị thu hồi số thuế được miễn, tính tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về quy định về thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang, Bộ trưởng cho hay, dự thảo luật đã bổ sung quy định thu thuế đối với đất bỏ hoang với mức thuế suất là 0,2%. Đồng thời rà soát, bổ sung quy định về diện tích đất tính thuế là diện tích đất bỏ hoang để có cơ sở tính thuế. Về giá đất tính thuế, dự thảo luật điều chỉnh thời gian ổn định giá đất từ 5 năm thành 3 năm cho đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai sửa đổi đang trình Quốc hội.

Theo đó, Luật là bổ sung quy định thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang, với mức thuế suất 0,2%. Đồng thời, Luật bổ sung quy định về diện tích đất tính thuế là diện tích đất bỏ hoang để làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế.

Đối với giá đất tính thuế, Luật điều chỉnh thời gian ổn định giá đất từ 5 năm xuống 3 năm, nhằm bảo đảm đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai đang được sửa đổi, trình Quốc hội.

Quy định thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Riêng quy định về giá đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2028, bảo đảm đồng bộ với các quy định của pháp luật về đất đai sửa đổi.

Về chính sách thuế trong lĩnh vực giáo dục, Luật bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận được xác định trên cơ sở xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi theo quy định của pháp luật về giáo dục.

Đáng chú ý, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định tại nghị định phạm vi thu nhập được miễn thuế, chỉ áp dụng đối với thu nhập gắn trực tiếp với hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Luật cũng bổ sung chính sách miễn thuế TNDN và thuế TNCN đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám, chữa bệnh.