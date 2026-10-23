Đạt 29,03 điểm, nữ sinh Thanh Hoá bất ngờ trở thành thủ khoa đầu vào ngành Truyền thông Marketing

Từ điểm số không mong muốn đến 29,03 điểm

Phạm Mai Trang là cựu học sinh trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô đạt 29,03 điểm tổ hợp D15 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý). Trang cho biết, đây là kết quả khiến cô bất ngờ nhất trong những kỳ thi từng tham gia, đồng thời giúp cô lấy lại tự tin sau những lần thử sức chưa như mong đợi. Tuy nhiên, ngay cả khi biết điểm, cô vẫn chưa nghĩ mình sẽ đứng đầu ngành. “Mình dự đoán sẽ nằm trong nhóm có điểm cao, nhưng không nghĩ là thủ khoa. Khi được Ban Lãnh đạo Khoa báo tin, mình rất bất ngờ và hạnh phúc”, Trang chia sẻ.

Mai Trang (thứ hai, từ trái sang) nhận giấy chứng nhận từ TS Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (PR-ADs) tại ngày vinh danh.

Đằng sau kết quả ấy là khoảng thời gian Trang từng tự tạo áp lực khi điểm số không đạt như kỳ vọng. Đặc biệt, việc sửa đáp án vào phút chót trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh khiến Trang tiếc nuối khi kết quả chỉ dừng ở giải Nhì môn Địa lý. Thay vì để sự tiếc nuối ảnh hưởng đến quá trình ôn tập, Trang đưa ra quyết định mạo hiểm: Tạm gác lại môn Toán để dồn toàn lực cho Địa lý và tổ hợp xét tuyển của mình.

Giải Nhì môn Địa lý cấp Tỉnh giúp Trang có nhiều bài học quý giá trong chặng đường ôn luyện thi tốt nghiệp.

Theo nữ sinh, phương pháp để đạt kết quả tốt không phải học thuộc máy móc hay mở rộng kiến thức dàn trải, mà nắm chắc kiến thức cơ bản và tập trung sửa chữa lỗi sai. Trang chia sẻ: “Nền tảng vững chắc nhất là nhóm kiến thức cơ bản, từ đó mà suy luận ra những kiến thức nâng cao”.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Trang cho rằng, cô sắp xếp các môn đan xen để tránh nhàm chán và giữ vững tập trung. Nữ sinh tâm sự: “Mình học Văn đan xen với một môn như là Anh hoặc Địa”. Trong ba môn xét tuyển, Ngữ văn từng là môn khiến cô lo lắng bởi điểm số không ổn định. Một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, bài khảo sát đạt điểm 9 giúp Trang tự tin hơn. Đến kỳ thi chính thức, Trang gặp dạng đề khác với dự đoán, đặc biệt ở phần nghị luận văn học. Trước tình huống này, nữ sinh cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành bài thi. Kết quả, Trang đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn.

Trước những lần kết quả không như ý, Trang chọn cách đối diện với lỗi sai thay vì chìm trong tiếc nuối. “Đừng quá đặt nặng kỳ vọng lên chính mình để rồi tự làm giảm năng suất học tập. Chỉ cần luôn giữ tâm thế tích cực và rút ra bài học sau mỗi lần vấp ngã”, Trang nhắn nhủ.

Phạm Mai Trang (năm thứ nhất, ngành Truyền thông Marketing, Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Không để việc học giới hạn trải nghiệm

Suốt 12 năm đèn sách, Mai Trang luôn giữ vững thành tích học tập ấn tượng với 3 năm THPT đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc. Nữ sinh từng đoạt giải Ba môn Địa lý cấp Tỉnh (THCS) và danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp Tỉnh (THPT).

Bên cạnh việc học, Trang tích cực chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nữ sinh từng đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB Nhảy và tham gia dự án âm nhạc học sinh “Trải nghiệm Show”. Tại đây, Trang được giao vị trí Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng, phụ trách phối hợp với các thành viên nhỏ tuổi hơn, phân công công việc và tổ chức hội chợ gây quỹ. Những trải nghiệm này giúp nữ sinh có kinh nghiệm làm việc tập thể và rèn luyện khả năng chịu trách nhiệm với công việc chung.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trang tiếp tục tham gia các hoạt động tập thể. Nữ sinh hiện là Phó Bí thư lớp, thành viên Liên Chi đoàn Khoa PR-ADs và góp mặt trong đội nhảy tại các sự kiện 'Chào tân sinh viên'.

Mai Trang (giữa) cùng các bạn lưu giữ kỷ niệm trong ngày vinh danh.

Với Mai Trang, danh hiệu thủ khoa là khởi đầu cho những mục tiêu mới tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh việc duy trì kết quả học tập, nữ sinh muốn chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm, tham gia các hoạt động thực tế và tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông.

Từ những lần điểm số chưa đạt kỳ vọng đến kết quả 29,03 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Mai Trang đã vượt qua sự tự ti và tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Danh hiệu thủ khoa đầu vào nằm ngoài dự đoán của Trang, nhưng phía sau đó là quá trình tích lũy từ những lần thử sức, điều chỉnh và kiên trì của nữ sinh xứ Thanh.