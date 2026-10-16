Đặt 2 phôi mang tam thai, hành trình căng thẳng đón 3 con

Lần đầu làm mẹ của sản phụ Mỹ Châu (29 tuổi, quê Hưng Yên) là một hành trình thử thách khi chị mang tam thai sau khi chuyển 2 phôi.

Niềm hạnh phúc đón nhận các con luôn đi kèm lo lắng bởi nguy cơ sinh non luôn hiện hữu. Đến tuần thứ 27, chị Châu xuất hiện nhiều cơn co tử cung và có dấu hiệu mở.

Ngay trong đêm 25/7, chị nhập viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và được theo dõi, điều trị tại Khoa Sản bệnh A4 dưới sự chăm sóc của BSCKII Phạm Quỳnh Ly cùng ê-kíp.

Ba em bé chào đời an toàn. Ảnh: BVCC

Hơn 7 tuần nằm viện là khoảng thời gian lo lắng của gia đình sản phụ. Tình trạng cổ tử cung thay đổi liên tục cùng các cơn co tử cung làm tăng nguy cơ sinh non. Bên cạnh đó, việc cả ba thai nhi đều nhỏ hơn tuổi thai đòi hỏi các bác sĩ phải theo dõi sát sao và đánh giá cẩn trọng sự phát triển của từng bé.

Trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ y bác sĩ Khoa Sản bệnh A4 tiến hành kiểm soát cơn co tử cung, theo dõi các chỉ số siêu âm, Doppler và CTG để kịp thời phát hiện bất thường nhằm đưa ra hướng xử trí phù hợp.

Đến tuần thai thứ 35, chỉ số Doppler của cả ba thai nhi đều biến động, làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe của các bé. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sản phụ và thai nhi, các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai.

Từ những bé sinh non tháng, hiện các em đã khỏe mạnh. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ThS.BSCKII Nguyễn Biên Thùy,Trưởng khoa Phụ tự nguyện và BSCKII Phạm Quỳnh Ly, Khoa Sản bệnh A4, cùng ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức.

Ba bé gái lần lượt chào đời gồm: bé Bảo Ngọc nặng 2kg, bé Bảo Hân nặng 1,7kg và bé Bảo Ngân nặng 1,5kg. Sau sinh, cả ba trẻ được chuyển đến Khoa Sơ sinh để theo dõi. Bé Bảo Ngọc đủ điều kiện về bên mẹ sớm, trong khi Bảo Hân và Bảo Ngân tiếp tục được chăm sóc tại khoa trong 10 ngày trước khi xuất viện về với gia đình.

Đến nay, sau 1 tháng chào đời, ba bé đã lần lượt đạt mốc cân nặng 3kg, 2,9kg và 2,6kg.