Dassault Systèmes muốn cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới trong chuỗi sản xuất toàn cầu

Tại 3DEXPERIENCE Forum Vietnam 2026, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội ngày 4/11, Dassault Systèmes đã nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo công nghiệp (Industrial AI) và công nghệ bản sao ảo (Virtual Twin) trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất của Việt Nam. Đằng sau các giải pháp công nghệ là định hướng hợp tác dài hạn: hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái nhân lực và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

TỪ THIẾT KẾ 3D ĐẾN AI CÔNG NGHIỆP

Ông Samson Khaou, Phó chủ tịch thường trực, phụ trách châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, cho biết ngành công nghiệp Việt Nam đã có sự chuyển dịch, từ ứng dụng công nghệ 3D đến khai thác mô hình bản sao ảo để thiết kế, mô phỏng và thử nghiệm sản phẩm trong môi trường số trước khi đưa vào sản xuất thực tế.

“Sau 20 năm hiện diện tại Việt Nam, chúng tôi đã từng bước xây dựng hệ sinh thái đối tác, phát triển cộng đồng người dùng, tập trung vào việc ứng dụng các giải pháp SOLIDWORKS, CATIA và nền tảng 3DEXPERIENCE cho thiết kế 3D phục vụ sản xuất”, ông Samson Khaou nói.

Đây cũng là cơ sở để Dassault Systèmes kỳ vọng sẽ đồng hành sâu hơn với quá trình nâng cấp năng lực sản xuất của Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào việc đưa công nghệ vào doanh nghiệp, mục tiêu dài hạn của công ty là giúp các doanh nghiệp Việt hình thành tri thức, bí quyết kỹ thuật và năng lực đổi mới sáng tạo của riêng mình.

Một trong những hướng đi mà Dassault Systèmes tập trung thúc đẩy là kết hợp AI công nghiệp với công nghệ Virtual Twin nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế, mô phỏng và quản trị sản xuất.

Ông Samson Khaou, Phó chủ tịch thường trực, phụ trách châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes. Ảnh: BTC

Ông Samson Khaou phân tích, Virtual Twin không chỉ giới hạn ở việc tạo mô hình ảo cho một sản phẩm. Công nghệ này có thể mở rộng sang mô hình hóa và mô phỏng quy trình sản xuất, nhà máy, thiết bị và chuỗi cung ứng. Khi dữ liệu thiết kế, dữ liệu vận hành và dữ liệu sản xuất được kết nối trong một nền tảng chung, doanh nghiệp có thể kiểm chứng thay đổi trước khi triển khai, phát hiện điểm nghẽn, giảm lãng phí và chuẩn hóa tri thức vận hành.

Khi kết hợp với AI, hệ thống này có thể giúp doanh nghiệp cấu trúc, truy xuất và áp dụng tri thức kỹ thuật cũng như các phương pháp thực hành hiệu quả. AI có thể phân tích dữ liệu, dự báo kết quả và đề xuất cải tiến, từ đó giảm bớt các công việc phân tích lặp lại và giúp kỹ sư tập trung nhiều hơn vào giải quyết vấn đề, ra quyết định và đổi mới sản phẩm.

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM

Bên cạnh công nghệ, Dassault Systèmes xác định phát triển nhân lực là một trụ cột quan trọng trong chiến lược đồng hành cùng Việt Nam.

Năm 2025, Dassault Systèmes đã khai trương Trung tâm Xuất sắc về Bản sao số và Trí tuệ nhân tạo cùng Phòng thí nghiệm Giải pháp Công nghiệp tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) ở Hà Nội. Theo ông Samson Khaou, hợp tác này tập trung vào ba mục tiêu: hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, phát triển thế hệ nhân lực số có kiến thức chuyên ngành và kỹ năng công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất.

Chia sẻ kinh nghiệm tại Malaysia, ông Patrick Ong, Giám đốc Kinh doanh Cao cấp, Khu vực Nam Châu Á - Thái Bình Dương, Dassault Systèmes, cho biết để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư công nghiệp, bang Sarawak đã phối hợp với Dassault Systèmes triển khai mô hình phát triển nhân lực và đổi mới sáng tạo theo nhiều tầng, kết nối trường đại học, doanh nghiệp và các đối tác công nghệ. Chương trình đào tạo được thiết kế sát nhu cầu ngành công nghiệp, nâng cao kỹ năng người lao động, hợp tác giữa doanh nghiệp và giới nghiên cứu tập trung tạo ra tri thức, sở hữu trí tuệ và thúc đẩy các sáng kiến khởi nghiệp.

Ngoài ra, theo ông William Lee, Giám đốc Kinh doanh, Khu vực Nam Châu Á - Thái Bình Dương, Dassault Systèmes, nhận thấy sinh viên thiếu cơ hội trải nghiệm công việc thực tế, Dassault Systèmes đã triển khai chương trình SOLIDWORKS SkillForce trên toàn cầu, hỗ trợ sinh viên tiếp cận các công cụ thiết kế trong quá trình thực tập và học tập gắn với doanh nghiệp. Tại Đông Nam Á, một số cơ sở đào tạo như Singapore Polytechnic (Singapore), Taylor’s University (Malaysia) và King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (Thái Lan) đã hợp tác với Dassault Systèmes để triển khai hoặc mở rộng chương trình cho sinh viên.

Dassault Systèmes mong muốn đồng hành cùng Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: BTC

Ông Samson Khaou nhận định Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao động trẻ và tiềm năng nhân lực số. Tuy nhiên, để chuyển lợi thế này thành năng lực cạnh tranh, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính sách phát triển công nghiệp, bảo đảm người lao động được đào tạo có cơ hội việc làm phù hợp và đóng góp vào tăng trưởng trong nước. Lãnh đạo Dassault Systèmes kỳ vọng có thể xây dựng năng lực R&D mạnh hơn tại Việt Nam.

“Chúng tôi muốn phát triển cùng với đất nước, mở rộng hoạt động và đóng góp sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số nền kinh tế và điều quan trọng nhất là tạo ra sự tăng trưởng bền vững tại Việt Nam”, ông Samson Khaou chia sẻ.

Ông cho biết Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á. Đây cũng là lý do Dassault Systèmes lựa chọn tổ chức 3DEXPERIENCE Forum tại Việt Nam, nhằm giới thiệu động lực phát triển của thị trường, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng khách hàng và đối tác trong khu vực.