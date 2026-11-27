Lục quân Mỹ đã hoàn tất biên chế khẩu đội tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle đầu tiên. Cùng thời điểm, Không quân Hoàng gia Thái Lan đề xuất mua thêm 8 tiêm kích Saab Gripen E/F trong một hợp đồng duy nhất, còn UAV Apex Recordhunter của Quantum Systems (Đức) lập kỷ lục tốc độ cho phương tiện bay chạy pin với 727 km/h.

Dark Eagle: khẩu đội đầu tiên sẵn sàng hoạt động

Theo Breaking Defense, trong cuộc phỏng vấn ngày 19/11, trung tướng Frank Lozano, lãnh đạo cấp cao phụ trách các chương trình mua sắm và phát triển vũ khí Mỹ, cho biết khẩu đội "đã được biên chế đầy đủ và sẵn sàng hoạt động". Khẩu đội có đủ trang bị để vận hành tên lửa và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Hệ thống tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle trong cuộc tập trận Talisman Saber 2025 tại Australia. Ảnh: Lục quân Mỹ

Cấu thành và thông số

Mỗi khẩu đội gồm 4 bệ phóng dựng đứng đặt trên rơ-moóc, mỗi bệ mang 2 tên lửa, tổng cộng 8 quả, cùng một trung tâm điều hành khẩu đội và các xe hỗ trợ. Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), khẩu đội đầu tiên thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Pháo binh dã chiến 3 tại Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord, bang Washington, nằm trong Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền số 1.

Tên lửa dùng tầng đẩy 2 tầng chung với chương trình tên lửa tấn công nhanh CPS của Hải quân Mỹ, mang khối lướt siêu vượt âm C-HGB. Sau khi tầng đẩy tách ra, khối lướt tự bay ở tốc độ từ Mach 5 trở lên và có thể cơ động. Dark Eagle có tầm khoảng 2.775 km và tốc độ trên 6.100 km/h.

So sánh thời gian bay và chi phí

Ở tốc độ trung bình 6.100 km/h, khối lướt cần khoảng 27 phút để bay hết 2.775 km. Tên lửa hành trình Tomahawk bay dưới âm khoảng 880 km/h sẽ mất hơn 3 giờ cho cùng quãng đường. Tầm của Dark Eagle cũng gấp khoảng 5,5 lần tên lửa đạn đạo PrSM Increment 1 (khoảng 500 km) phóng từ HIMARS.

Về chi phí, CBO năm 2023 ước tính một loại tên lửa lướt siêu vượt âm tương tự có giá khoảng 41 triệu USD mỗi quả, nghĩa là riêng 8 tên lửa của một khẩu đội vào khoảng 328 triệu USD. Lục quân Mỹ thừa nhận giá thực tế của lô 8 quả trong ngân sách năm tài khóa 2025 cao hơn ước tính này.

Những vấn đề còn tồn tại

Lozano cho biết khẩu đội thứ ba đã sản xuất được hơn một nửa, nhưng không nêu thời gian biên chế khẩu đội thứ hai và thứ ba vì lý do an ninh tác chiến. Báo cáo tháng 7/2026 của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) chỉ ra các vấn đề về tiêu chuẩn chế tạo và kiểm soát chất lượng tại cơ sở của Lockheed Martin.

Lục quân và Hải quân Mỹ từng tạm dừng sản xuất để khắc phục lỗi phát hiện khi thử nghiệm, sau chuỗi lần thử thất bại hoặc bị hủy từ năm 2021 đến 2023. Lần thử tháng 12/2024 tại mũi Canaveral là lần bắn đạn thật đầu tiên dùng bệ phóng và trung tâm điều hành của khẩu đội.

Thái Lan đề xuất gộp đơn hàng Gripen để thay F-16

Theo báo The Nation (Thái Lan), Không quân Hoàng gia Thái Lan đề xuất mua thêm 8 tiêm kích Saab Gripen E/F trong một hợp đồng duy nhất để hoàn thiện phi đội Gripen thứ hai và đẩy nhanh việc thay F-16. Đề xuất gộp giai đoạn 2 và 3 của chương trình Gripen, nâng tổng số Gripen E/F lên 12 chiếc với ngân sách ước tính 60 tỉ baht (khoảng 1,77 tỉ USD). Kế hoạch còn chờ chính phủ phê duyệt.

Tiêm kích Gripen E (số hiệu 6002) mang tên lửa không đối không trong một chuyến bay thử. Ảnh: Saab

Chương trình sẽ xin vốn cho năm tài khóa 2028, sớm 2 năm so với lịch ban đầu của giai đoạn 3. Những chiếc Gripen E/F đầu tiên dự kiến tới Thái Lan năm 2029, còn F-16 bắt đầu nghỉ hưu từ 2028. Phi đội mới sẽ thay F-16A/B của Phi đội 102, Không đoàn 1 tại căn cứ Korat.

Tháng 8/2025, Thái Lan đã đặt 4 chiếc đầu tiên gồm 3 chiếc Gripen E một chỗ ngồi và 1 chiếc Gripen F hai chỗ ngồi, với giá trị 5,3 tỉ krona Thụy Điển. Tư lệnh Không quân Thái Lan Sakesan Kantha cho biết đề xuất có thêm 10 biện pháp bù trừ kinh tế và kỳ vọng lợi ích từ các biện pháp này vượt tổng giá trị chương trình.

Gripen E khác gì Gripen C/D

Thái Lan đã vận hành Gripen từ năm 2011 và hiện có 11 chiếc Gripen C/D (7 chiếc C, 4 chiếc D) tại Không đoàn 7, căn cứ Surat Thani. Gripen E dùng động cơ General Electric F414-GE-39E lực đẩy 98 kN, radar AESA, cảm biến tìm kiếm và bám bắt hồng ngoại (IRST) cùng bộ tác chiến điện tử tích hợp. Máy bay có 10 giá treo vũ khí và tương thích tên lửa không đối không tầm xa Meteor, dù cấu hình vũ khí của Thái Lan chưa được xác nhận.

Mẫu trình diễn Gripen NG, tiền thân của bản E, chứa nhiều hơn khoảng 40% nhiên liệu trong thân. Nếu chia đều ngân sách 60 tỉ baht cho 12 chiếc, mỗi máy bay vào khoảng 5 tỉ baht, tương đương khoảng 147 triệu USD, dù nguồn tin chưa nêu ngân sách gồm những hạng mục nào. Khi đủ 12 chiếc E/F, Thái Lan sẽ có 23 tiêm kích Gripen ở 2 không đoàn.

Trong khu vực, Singapore đang đưa F-35 vào biên chế, Indonesia đầu tư vào Rafale của Pháp, còn Philippines theo đuổi chương trình tiêm kích đa năng riêng mà Saab cũng tham gia chào hàng.

UAV Apex Recordhunter lập kỷ lục tốc độ

Theo Militarnyi, UAV trình diễn công nghệ Apex Recordhunter của Quantum Systems đã lập kỷ lục thế giới về tốc độ cho phương tiện bay chạy pin với 727 km/h tại một căn cứ quân sự ở Đức. Kết quả được ghi vào hệ thống Drone World Records.

UAV trình diễn công nghệ Apex Recordhunter của Quantum Systems, tháng 10/2026. Ảnh: Quantum Systems

Các chuyên gia độc lập có mặt tại chỗ xác minh tốc độ bằng dữ liệu GPS, đối chiếu với bộ ghi chuyến bay trên UAV. Apex Recordhunter bay qua đoạn đường đo dài 100 m theo một chiều rồi theo chiều ngược lại, và kỷ lục là tốc độ trung bình của 2 lượt bay. Ở lượt bay một chiều, UAV đạt tốc độ đỉnh 795 km/h. Quantum Systems không công bố trọng lượng, kích thước, loại động cơ hay dung lượng pin của UAV.

Apex Recordhunter do bộ phận thử nghiệm N3XT của Quantum Systems phát triển để thử các công nghệ đánh chặn tốc độ cao. Công ty cho biết một số công nghệ trong đó đã được đưa vào hệ thống chống UAV Skyron.

Đặt trong bối cảnh các kỷ lục khác

Tốc độ 727 km/h tương đương khoảng 202 m/s, tức khoảng Mach 0,59 ở mực nước biển. Với tốc độ này, UAV đi hết đoạn đo 100 m chỉ trong khoảng nửa giây. Kỷ lục Guinness cho quadcopter điều khiển vô tuyến chạy pin hiện là 657,59 km/h, do chiếc Peregreen V4 của cha con Luke và Mike Bell (Nam Phi) lập và được công bố đầu năm 2026. Apex Recordhunter nhanh hơn mốc này khoảng 11%, dù chưa rõ hai UAV có cùng kiểu thiết kế hay không.

Kỷ lục quốc gia về tốc độ UAV đánh chặn ở Ukraine hiện thuộc về UAV SPYS của Quantum WIY Industries, đạt 520 km/h khi lắp khối mô phỏng đầu đạn và 527,5 km/h khi không lắp, cũng đo theo cả 2 chiều gió. Apex Recordhunter nhanh hơn SPYS khoảng 200 km/h.

Theo Militarnyi, tên lửa Geran-5 K5-K của Nga bay hành trình trên 450 km/h. Một UAV đánh chặn bay 727 km/h sẽ nhanh hơn mục tiêu như vậy khoảng 277 km/h, tức khoảng 77 m/s, đủ thu hẹp khoảng cách 1 km sau khoảng 13 giây khi đuổi từ phía sau.