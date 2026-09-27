Dardo, xe chiến đấu bộ binh chủ lực của lục quân Italy

Trong hơn 20 năm, xe chiến đấu bộ binh Dardo là một trong những phương tiện chiến đấu chủ lực của lực lượng bộ binh cơ giới Italy. Được phát triển từ chương trình VCC-80, Dardo được thiết kế nhằm thay thế các xe thiết giáp chở quân M113 đã phục vụ lâu năm.

Dardo do liên doanh giữa Iveco Fiat và Oto Melara phát triển. Iveco phụ trách thân xe và hệ thống động lực, trong khi Oto Melara đảm nhiệm tháp pháo, hệ thống vũ khí và điều khiển hỏa lực. Italy đặt lô sản xuất đầu tiên gồm 200 xe vào năm 1998.

Chiếc đầu tiên được bàn giao cho lục quân vào tháng 5/2002 và quá trình giao hàng hoàn tất năm 2005.

Với trọng lượng khoảng 23 tấn, Dardo có thiết kế tương đối gọn. Kíp xe gồm 3 người, trong khi khoang phía sau có thể chở 6 binh sĩ.

Động cơ diesel tăng áp Iveco công suất 512 mã lực giúp xe đạt tốc độ hơn 70 km/h trên đường và có tầm hoạt động khoảng 500 km. Xe sử dụng hệ thống treo thanh xoắn và có khả năng vượt chướng ngại nước sâu tới 1,5 m.

Hỏa lực chính của Dardo là pháo tự động 25 mm Oerlikon KBA. Pháo sử dụng cơ cấu tiếp đạn kép, có tốc độ bắn khoảng 600 phát/phút và mang theo 200 viên sẵn sàng chiến đấu trong tháp pháo. Vũ khí phụ gồm súng máy đồng trục 7,62 mm.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng chống tăng. Dardo có thể mang 2 tên lửa chống tăng TOW bố trí hai bên tháp pháo.

Tùy cấu hình, hệ thống tên lửa cho phép xe tấn công các mục tiêu thiết giáp ở khoảng cách lớn hơn đáng kể so với tầm hiệu quả của pháo 25 mm. Một số tài liệu kỹ thuật cũng ghi nhận các cấu hình Dardo chống tăng và những biến thể chuyên dụng khác.

Khả năng tác chiến ban đêm của Dardo được hỗ trợ bởi kính ngắm ảnh nhiệt và thiết bị đo xa laser. Hệ thống điều khiển hỏa lực Hitfist giúp pháo thủ xác định khoảng cách, theo dõi mục tiêu và nâng cao độ chính xác khi khai hỏa.

Thiết kế này cho phép Dardo thực hiện nhiệm vụ hộ tống và yểm trợ hỏa lực cho bộ binh thay vì chỉ đóng vai trò phương tiện chở quân.

Dardo từng được Italy triển khai trong các nhiệm vụ ở Iraq và Afghanistan.

Tuy nhiên, sau hơn 2 thập niên phục vụ, giới công nghiệp quốc phòng Italy cho rằng nền tảng này ngày càng hạn chế về khả năng tăng cường giáp bảo vệ, nguồn điện và tích hợp các hệ thống điện tử hiện đại.

Năm 2026, Italy bắt đầu tiếp nhận những xe chiến đấu bộ binh Lynx KF-41 đầu tiên trong chương trình A2CS.

Đây là bước khởi đầu cho quá trình thay thế Dardo bằng một nền tảng có trọng lượng và không gian phát triển lớn hơn. Dardo vì vậy đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đời, nhưng dấu ấn của mẫu xe này trong quá trình hiện đại hóa lực lượng bộ binh cơ giới Italy vẫn rất rõ nét.