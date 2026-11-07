Đạp xe xuyên đêm tìm đường về nhà, thiếu niên được CSGT hỗ trợ

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời hỗ trợ một thiếu niên đi lạc trở về với gia đình an toàn.

Cụ thể, khoảng 0h20 ngày 6/11, tại Km 475 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác phát hiện em T.X.H. (sinh năm 2010, trú tại tỉnh Ninh Bình) đang điều khiển xe đạp trên đường với biểu hiện bất thường.

Qua thăm hỏi, động viên, cán bộ, chiến sĩ được biết em H. đã rời khỏi nhà từ ngày 4/11 để lên Hà Nội chơi. Tuy nhiên, sau đó em bị lạc, không biết đường trở về nhà.

Trước tình huống trên, tổ công tác nhanh chóng liên hệ với gia đình, đồng thời đưa em H. về đơn vị để chăm sóc, bố trí ăn uống và nghỉ ngơi, bảo đảm an toàn trong thời gian chờ người thân đến đón.

Lực Lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ em T.X.H về với gia đình an toàn.

Đến 8h cùng ngày, gia đình em H. đã có mặt tại đơn vị và đón em trở về nhà an toàn.

Xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông, gia đình em H. đã viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan.

Việc làm tuy giản dị nhưng thiết thực của tổ công tác thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không chỉ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.