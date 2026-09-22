Đạp xe vác thang dài băng qua QL1, người đàn ông bị ô tô tông nguy kịch

Khoảng 9h40 sáng ngày 22/9, trên QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa một xe ô tô con với một xe đạp khiến người đàn ông bị thương nặng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu và camera an ninh nhà dân ghi lại, vào thời điểm trên, người đàn ông (SN 1973, ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu cũ; nay là xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An) đi xe đạp vác theo 1 chiếc thang dài trên vai di chuyển trên QL1, hướng Vinh - Hà Nội.

Khi đi đến điểm mở dải phân cách giữa tại Km 418+ 250, QL1 (thuộc địa phận xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An) thì băng ngang qua đường.

Người đàn đàn ông và xe đạp qua đến gần giữa tim đường thì chiếc ô tô con BKS: 37H-082.XX (chưa rõ người điều khiển), di chuyển cùng chiều trên QL1 lao tới tông phải.

Video người đàn ông đạp xe vác thang băng ngang qua QL1 bị xe ô tô con tông phải. (Nguồn I.T)

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đạp xe bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu; 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Dù đã được cấp cứu bước đầu nhưng người đàn ông bị hôn mê sâu nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở Vinh để cấp cứu.

Tại vị trí xảy ra tai nạn mặt đường bình thường, hệ thống ATGT đầy đủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng khác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.