Đạp xe suốt hơn 2 ngày từ TP.HCM về Cần Thơ, bé trai 13 tuổi kiệt sức giữa đêm, lời kể khiến cảnh sát xúc động

Theo tìn từ Công an TP Cần Thơ, trong quá trình tuần tra trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Cần Thơ phát hiện một bé trai 13 tuổi đạp xe trong tình trạng kiệt sức. Qua tìm hiểu, các chiến sĩ biết em đã tự đạp xe từ TP.HCM về quê ngoại sau khi giận dỗi cha mẹ.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 7/11, Tổ Cảnh sát giao thông cụm Long Phú – Cù Lao Dung, thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 47+H9, Quốc lộ Nam Sông Hậu, đoạn qua ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi thì phát hiện một bé trai đi xe đạp có biểu hiện đuối sức.

Tổ công tác gồm Thiếu tá Lê Hoàng Hai (Tổ trưởng), Đại úy Nguyễn Thanh Điền và Đại úy Lê Hoàng Vinh (Tổ viên) nhanh chóng tiếp cận khi cháu bé chủ động tìm đến nhờ hỗ trợ đưa về nhà.

Nhận thấy em có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng, các chiến sĩ đã động viên, trấn an và đưa em về trụ sở đơn vị để chăm sóc. Tại đây, lực lượng chức năng chuẩn bị nước uống, thức ăn, hỗ trợ em vệ sinh cá nhân và hồi phục sức khỏe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên đưa cháu Khang về với gia đình ông ngoại. Ảnh: CA.

Qua trò chuyện, cháu bé cho biết tên Khang, 13 tuổi, hiện sống cùng cha mẹ tại TP.HCM. Do giận dỗi cha mẹ, em đã tự ý đạp xe một mình từ khoảng 9h sáng 5/11/2026 với ý định tìm đường về quê ngoại.

Sau hơn 2 ngày di chuyển trên quãng đường dài hàng trăm kilomet trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Khang kiệt sức khi đến địa bàn xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ.

Các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục động viên, giúp em nhớ lại địa chỉ nhà ông ngoại tại khu vực An Thạnh Nam, thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng trước đây. Ngay sau đó, Tổ công tác liên hệ Công an xã Cù Lao Dung để phối hợp xác minh thông tin nhân thân và địa chỉ chính xác của gia đình.

Sau khi hoàn tất việc xác minh, bảo đảm các điều kiện an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng xe ô tô chuyên dụng trực tiếp đưa Khang cùng chiếc xe đạp về xã An Thạnh Nam, bàn giao cho gia đình ông ngoại.

Đón cháu trở về an toàn, người thân không giấu được xúc động và gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên.