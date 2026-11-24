Sáng 24/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam”, thu hút đông đảo người dân tham gia. Chương trình diễu hành xuất phát tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế.

Những chiếc xe đạp được chuẩn bị sẵn sàng, phục vụ người dân tham gia hành trình khám phá Huế theo cách đặc biệt.

Người tham gia chương trình trong trang phục áo dài truyền thống, tạo nên hình ảnh duyên dáng, đậm nét văn hóa Việt giữa không gian di sản.

Từ Quảng trường Ngọ Môn, đoàn diễu hành bắt đầu hành trình qua những tuyến đường gắn liền với không gian lịch sử, văn hóa của Cố đô.

Đoàn xe đạp di chuyển qua cầu Nguyễn Hoàng, ngắm nhìn cảnh quan sông Hương và không gian đô thị Huế, góp phần lan tỏa hình ảnh xứ Huế thân thiện, năng động và giàu bản sắc.

Những tà áo dài thướt tha cùng đoàn xe đạp tạo nên nét đẹp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại.

Trên hành trình qua Cửa Ngăn, các thành viên đoàn diễu hành góp phần tạo nên hình ảnh đẹp, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Hoạt động đạp xe cũng thu hút rất nhiều bạn trẻ.

Chương trình đã góp phần kết nối cộng đồng với di sản, khơi dậy tình yêu văn hóa và trách nhiệm gìn giữ những giá trị truyền thống của vùng đất Cố đô.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chia sẻ, chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời lan tỏa tình yêu di sản và nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Huế. "Với việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện diễu hành, Ban tổ chức mong muốn kết nối di sản với đời sống đương đại, khuyến khích giao thông xanh, rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực. Đây cũng là thông điệp về sự hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững", ông Trung nhấn mạnh.