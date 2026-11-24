Đạp xe giữa lòng di sản, lan tỏa tình yêu văn hóa Huế
Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hàng trăm người trong trang phục áo dài truyền thống đã tham gia đạp xe qua nhiều tuyến đường, không gian di sản và cảnh quan đặc trưng của Huế.
Trao đổi với PV, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chia sẻ, chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời lan tỏa tình yêu di sản và nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Huế.
"Với việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện diễu hành, Ban tổ chức mong muốn kết nối di sản với đời sống đương đại, khuyến khích giao thông xanh, rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực. Đây cũng là thông điệp về sự hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững", ông Trung nhấn mạnh.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dap-xe-giua-long-di-san-lan-toa-tinh-yeu-van-hoa-hue-2042611241407597.htm