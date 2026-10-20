Đập vỡ kính hàng loạt ô tô từ Diễn Châu đến Vinh, 3 nghi phạm bị bắt

Ngày 20/10, xác nhận với báo chí, Công an Nghệ An phường Thành Vinh, Nghệ An đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan trong vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính tại sân chung cư.

Theo trước đó, Công an phường Thành Vinh tiếp nhận thông tin hàng loạt ô tô đậu dưới sân chung cư T&T tại phường Thành Vinh bị kẻ gian đập vỡ và có dấu hiệu lục lọi tài sản. Công an phường Thành Vinh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng cùng trú tại một phường thuộc thị xã Hoàng Mai (cũ), tỉnh Nghệ An.

Lý Xuân Hoạt tại CQĐT (ảnh Công an cung cấp)

Danh tính các đối tượng gồm: Lý Xuân Hoạt (SN 2009), N.Đ.H. (SN 2013) cùng trú tại phường Hoàng Mai và Hồ Hùng Mạnh (SN 2010), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Tang vật các đối tượng sử dụng trong vụ án (ảnh Công an cung cấp)

Theo lời khai ban đầu,do thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng thống nhất tìm các xe ô tô không có người trông coi, đập vỡ kính để lấy trộm tài sản.

Nhóm đối tượng phân công: Hoạt điều khiển xe mô tô chở H. và Hùng đi theo tuyến Quốc lộ 1A từ địa phận phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 19/10, khi đến địa phận xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, phát hiện xe ô tô không có người trông coi, Hoạt xuống xe, cầm theo 1 dụng cụ đập vỡ cửa kính lái phía sau với mục đích tìm kiếm tài sản để lấy trộm.

Còn H. điều khiển xe mô tô, chở Mạnh đứng cách đó khoảng 30m để cảnh giới. Tuy nhiên, do không thấy tài sản có giá trị, 3 đối tượng di chuyển, tìm các xe ô tô khác.

8 xe ô tô bị đập vỡ kính tại sảnh chung cư trên địa bàn phường Thành Vinh (ảnh N. Toàn)

Với cách thức như trên, khoảng 3 giờ sáng 19/10, tại phường Thành Vinh. Lợi dụng vỉa hè chung cư không có camera an ninh và người trông coi. Hoạt đã sử dụng dụng cụ phá kính đập liên tiếp 8 xe ô tô nhưng không tìm thấy tài sản nên bỏ đi.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô (không BKS), 1 dụng cụ phá kính khẩn cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và các hành vi vi phạm liên quan của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhóm đối tượng gây ra vụ việc đập cửa kính xe tương tự tại xã Diễn Châu rồi vào thành phố Vinh cũ (ảnh N. Toàn)

Trước đó, như Báo PLVN đã thông tin, sáng sớm ngày 19/10, người dân bất ngờ phát hiện 8 chiếc ô tô đỗ tại khu vực trước chung cư T&T Victoria, trên đường Quang Trung, đối diện siêu thị Big C Vinh, bị đập vỡ kính.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Tại hiện trường, nhiều ô tô bị đập vỡ kính, trong đó có cả những phương tiện có giá trị lớn.