Đập vỡ hai gương ô tô, người đàn ông bị tạm giữ sau vài giờ

Chiều 22/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh làm rõ vụ một người đàn ông đập vỡ 2 gương chiếu hậu của ô tô trên đường Xuân Đỉnh.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 21/9, trước số 155 đường Xuân Đỉnh, tài xế T.M.Q. điều khiển ô tô tải biển số 30M-135.XX thì gặp một người đàn ông đang sang đường.

Công an dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Sau khi tài xế phanh xe, người đàn ông này có lời nói gây sự, rồi dùng tay đập vỡ 2 gương chiếu hậu của ô tô trước khi rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận video ghi lại vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh rà soát camera, xác minh và truy tìm người liên quan.

Đến khoảng 0h10 ngày 22/9, lực lượng chức năng xác định N.Đ.C. (SN 1991), là người có hành vi đập vỡ 2 gương ô tô.

Công an phường Xuân Đỉnh đã tiếp nhận vụ việc, tạm giữ người này và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Xử phạt người đi ông đi sai phần đường, phản ứng lại người dân khi bị nhắc nhở Chiều 22/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa làm việc với một tài xế sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc người này điều khiển ô tô đi không đúng phần đường. Qua xác minh, CSGT xác định tài xế là ông N.V.T. Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận điều khiển ô tô biển số 30L-310.XX đi không đúng phần đường quy định. Đáng chú ý, khi bị người dân nhắc nhở, ông T. đã to tiếng, lật nắp ca-pô ô tô và đứng cản đường các phương tiện đang lưu thông đúng phần đường. Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định. Với lỗi này, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.